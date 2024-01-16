Тому 24 Канал підготував для вас список найцікавіших турецьких серіалів, які можна подивитись за один вечір. Готуйте попкорн та обирайте стрічку, яка вже сьогодні прикрасить ваш вечір східними пристрастями.

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Короткі турецькі серіали

"Холод"

Фірузе та Аяз закохані, але через вимогу матері Аяза їм доводиться розлучитися, і хлопець одружується з обраницею матері.

Усе ускладнюється через нещасний випадок на будівельному об'єкті, де працює батько Фірузе. Йому приписують відповідальність за загибель 13 осіб. Фірузе, яка є випускницею юридичного університету, вирішує довести невинність свого батька.

Невдовзі виявляється, що Аяз, який знову зустрівся з Фірузе, є власником тієї самої будівельної компанії й має зв'язок із цим нещасним випадком.

"Холод": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гріх однієї матері"

Син Суни хворіє на серйозну хворобу, для лікування якої потрібні значні кошти. Під час чергового складного нападу на дитину жінка, опинившись на межі розпачу, робить важке рішення заробити необхідні гроші: вона вчиняє вбивство незнайомого чоловіка.

Протягом багатьох років Суна носить свій глибокий секрет, відчуваючи тяжку внутрішню провину. Однак доля призводить її до відплати: вдова загиблого стає її подругою, а син виявляє симпатію до їхньої доньки.

"Гріх однієї матері": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Учитель"

До ліцею призначається новий вчитель, який прагне розкрити обставини таємничого самогубства однієї з учениць. Дівчина колись була успішною спортсменкою, але стала жертвою обмов: її звинуватили в використанні допінгу.

"Учитель": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пляма"

Ясемін і її брат зростали у дитбудинку після втрати батьків. Брат, Мурат, якому вже дев'ять років, глухий, але існує надія на його одужання через дорогу операцію. Коли Ясемін досягає повноліття, вона має важливу мету – взяти опікунство над братом і оплатити його необхідну операцію.

Щоб заробити гроші, вона починає навчатися і працює офіціанткою. Одного разу на заході відбувається несподіванка, яка зводить її із Джемом. Джем – успішний бізнесмен, який втратив довіру до жінок після розпаду своєї власної родини.

"Пляма": дивіться онлайн трейлер серіалу