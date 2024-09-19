3 турецких мини-сериала, которые можно посмотреть за выходные

Турецкие сериалы захватывают своим сюжетом и актерской игрой. Впрочем, не все зрители готовы наблюдать за историей на протяжении 100 серий.

Кино 24 подготовил подборку турецких мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные. Эти ленты подарят вам яркие эмоции и создадут особую вечернюю атмосферу.

Не пропустите На одном дыхании: позитивный турецкий сериал, который можно посмотреть за день

"Новая жизнь"

Экс-военный Адем ушел в отставку, поэтому теперь должен найти новую работу. У него есть жена Невин и дочь Эдже, которых он должен материально обеспечить. В течение длительного времени Адем ищет работу и вдруг увидел вакансию частного охранника, которого ищет известный бизнесмен Тимур. Главный герой устраивается к нему и теперь должен защищать его жену Ясемин. Несмотря на многочисленные конфликты с женщиной, Адем неожиданно влюбился в нее и узнал о взаимности этих чувств. Однако, герои уже женаты и имеют семьи, что только усложняет ситуацию. Адем и Ясемин должны пройти серьезное испытание любовью.

"Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Соколиный холм"

Туна и Мелек – подруги, которые всю свою жизнь провели вместе. Во взрослом возрасте женщины влюбились в одного мужчину – Дамира. Однако, Туна применила жесткие методы устранения подруги-конкурентки, из-за чего Мелек пришлось покинуть родной дом. Спустя 20 лет героиня возвращается домой по случаю гибели отца. Неожиданно для себя Мелек узнает, что Туна вышла замуж за Дамира, родила от него детей и находится в финансовом кризисе. Впоследствии оказалось, что отец завещал Мелек часть наследства, на которое претендовала Туна. Поэтому между женщинами возникает новый конфликт, от которого будет зависеть их будущее.

"Соколиный холм": смотрите трейлер онлайн

"Любимое прошлое"

В центре сюжеты три девушки, среди которых: врач, певица и владелица виноградника. Однажды они получают письмо, где раскрылась тайна – женщины на самом деле сестры. Героини живут в разных городах, но решают встретиться и познакомиться друг с другом. В то же время их всех приглашают на свадьбу, где впоследствии произойдет то, что напугает присутствующих. Три сестры объединятся, чтобы расследовать дело и раскрыть всю правду о своей семье.

"Любимое прошлое": смотрите трейлер онлайн

Турецкий кинематограф – лучший вариант для зрителей, которым надоели однообразные ленты. Выбирайте один из мини-сериалов и окунитесь в мир восточной культуры.