Кіно 24 підготував добірку турецьких мінісеріалів, які можна подивитися за вихідні. Ці стрічки подарують вам яскраві емоції та створять особливу вечірню атмосферу.

Не пропустіть На одному подиху: позитивний турецький серіал, який можна подивитися за день

"Нове життя"

Ексвійськовий Адем пішов у відставку, тому тепер повинен знайти нову роботу. У нього є дружина Невін і донька Едже, яких він має матеріально забезпечити. Протягом тривалого часу Адем шукає роботу аж раптом побачив вакансію приватного охоронця, якого шукає відомий бізнесмен Тимур. Головний герой влаштовується до нього та тепер має захищати його дружину Ясемін. Попри численні конфлікти з жінкою, Адем несподівано закохався в неї та дізнався про взаємність цих почуттів. Однак, герої вже одружені та мають сім'ї, що тільки ускладнює ситуацію. Адем і Ясемін мають пройти серйозне випробування коханням.

"Нове життя": дивіться трейлер онлайн

"Соколиний пагорб"

Туна та Мелек – подруги, які все своє життя провели разом. У дорослому віці жінки закохалися в одного чоловіка – Даміра. Однак, Туна застосувала жорсткі методи усунення подруги-конкурентки, через що Мелек довелося покинути рідну домівку. Через 20 років героїня повертається додому з нагоди загибелі батька. Несподівано для себе Мелек дізнається, що Туна вийшла заміж за Даміра, народила від нього дітей та перебуває у фінансовій кризі. Згодом виявилося, що батько заповів Мелек частину спадщини, на яку претендувала Туна. Відтак між жінками виникає новий конфлікт, від якого залежатиме їхнє майбутнє.

"Соколиний пагорб": дивіться трейлер онлайн

"Улюблене минуле"

У центрі сюжети три дівчини, серед яких: лікарка, співачка та власниця виноградника. Одного разу вони отримують лист, де розкрилася таємниця – жінки насправді сестри. Героїні живуть у різних містах, але вирішують зустрітися і познайомитися одна з одною. Водночас їх усіх запрошують на весілля, де згодом станеться те, що налякає присутніх. Три сестри об'єднаються, щоб розслідувати справу та розкрити всю правду про свою родину.

"Улюблене минуле": дивіться трейлер онлайн

Турецький кінематограф – найкращий варіант для глядачів, яким набридли одноманітні стрічки. Обирайте один з мінісеріалів та пориньте у світ східної культури.