Отличный выбор на выходные: 3 украинских мини-сериала, которые вы посмотрите за вечер
Украина богата на хорошие сериалы. Некоторые из них имеют немало сезонов и серий, а некоторые можно посмотреть буквально за вечер. Это прекрасно подходит людям, которые не имеют времени или не любят растягивать интересные сюжеты.
Начались выходные, поэтому можно отдохнуть от работы за просмотром чего-то интересного. Редакция Кино 24 собрала подборку украинских мини-сериалов, которые вы проглотите всего за один вечер. Приятного просмотра!
Кстати 4 украинские фильмы, которые вышли на экраны в 2024 году
"Ботоферма"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
В сериале рассказывается об Антоне, который является радиоведущим и решает переехать жить в Киев. Парень начинает искать работу и неожиданно наталкивается на ботоферму. Карьера главного героя стремительно движется вперед, поэтому впоследствии он становится руководителем. Однако Антон настолько увлекся собственным успехом, что не заметил, как внезапно оказался в руках спецслужб, против которых сотрудничает компания. В опасности оказываются и близкие парня.
"Ботоферма": смотрите онлайн трейлер сериала
"Первые дни"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
События сериала разворачиваются в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В нем показаны шесть историй, за основу которых взяты реальные события. В первые месяцы большой войны Ольга оказывается рядом с бывшим и настоящим мужьями; Максим – в зоопарке. Также рассказывается о бездомном, который решает помочь ТРО, мальчике Егоре и мужчине Клаусе, приехавшего из Германии.
"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала
"Катерина"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Сюжет ленты известен многим украинцам, поскольку похож на поэму Тараса Шевченко "Катерина". События сериала происходят в селе Шулики, куда однажды приезжает съемочная группа, в составе которой актер Алексей Красильников. Когда Екатерина его увидела, то влюбилась. Это меняет жизнь девушки, ведь она беременеет.