Отличный выбор на выходные: 3 украинских мини-сериала, которые вы посмотрите за вечер

Украина богата на хорошие сериалы. Некоторые из них имеют немало сезонов и серий, а некоторые можно посмотреть буквально за вечер. Это прекрасно подходит людям, которые не имеют времени или не любят растягивать интересные сюжеты.

Начались выходные, поэтому можно отдохнуть от работы за просмотром чего-то интересного. Редакция Кино 24 собрала подборку украинских мини-сериалов, которые вы проглотите всего за один вечер. Приятного просмотра!

Кстати 4 украинские фильмы, которые вышли на экраны в 2024 году

"Ботоферма"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

В сериале рассказывается об Антоне, который является радиоведущим и решает переехать жить в Киев. Парень начинает искать работу и неожиданно наталкивается на ботоферму. Карьера главного героя стремительно движется вперед, поэтому впоследствии он становится руководителем. Однако Антон настолько увлекся собственным успехом, что не заметил, как внезапно оказался в руках спецслужб, против которых сотрудничает компания. В опасности оказываются и близкие парня.

"Ботоферма": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые дни"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

События сериала разворачиваются в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В нем показаны шесть историй, за основу которых взяты реальные события. В первые месяцы большой войны Ольга оказывается рядом с бывшим и настоящим мужьями; Максим – в зоопарке. Также рассказывается о бездомном, который решает помочь ТРО, мальчике Егоре и мужчине Клаусе, приехавшего из Германии.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

"Катерина"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Сюжет ленты известен многим украинцам, поскольку похож на поэму Тараса Шевченко "Катерина". События сериала происходят в селе Шулики, куда однажды приезжает съемочная группа, в составе которой актер Алексей Красильников. Когда Екатерина его увидела, то влюбилась. Это меняет жизнь девушки, ведь она беременеет.