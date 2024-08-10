Розпочалися вихідні, тож можна відпочити від роботи за переглядом чогось цікавого. Редакція Кіно 24 зібрала добірку українських мінісеріалів, які ви проковтнете всього за один вечір. Приємного перегляду!

До речі 4 українські фільми, які вийшли на екрани у 2024 році

"Ботоферма"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

У серіалі розповідається про Антона, який є радіоведучим та вирішує переїхати жити до Києва. Хлопець починає шукати роботу та неочікувано натрапляє на ботоферму. Кар'єра головного героя стрімко рухається вперед, тому згодом він стає керівником. Однак Антон настільки захопився власним успіхом, що не помітив, як раптово опинився у руках спецслужб, проти яких співпрацює компанія. В небезпеці опиняються й близькі хлопця.

"Ботоферма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перші дні"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Події серіалу розгортаються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ньому показані шість історій, за основу яких взяті реальні події. У перші місяці великої війни Ольга опиняється поруч з колишнім та теперішнім чоловіками; Максим – у зоопарку. Також розповідається про безхатька, який вирішує допомогти ТРО, хлопчика Єгора та чоловіка Клауса, що приїхав з Німеччини.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Катерина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Сюжет стрічки відомий багатьом українцям, оскільки схожий на поему Тараса Шевченка "Катерина". Події серіалу відбуваються у селі Шуліки, куди одного разу приїжджає знімальна група, в складі якої актор Олексій Красільніков. Коли Катерина його побачила, то закохалася. Це змінює життя дівчини, адже вона вагітніє.