Для тех, кто не любит длинные истории: турецкий сериал, который можно посмотреть за один день

Рабочая неделя подошла к концу, а впереди ждет отдых. Если в течение недели вы успели сделать все, что должны были и не откладывали на выходные, то можно релаксировать всю субботу, просматривая короткую турецкую киноленту, которая поможет получить массу новых положительных эмоций.

Специально для тех, кто любит турецкие сериалы, но не любит длинные киноленты Кино 24 подготовило короткий сериал, который легко можно посмотреть за один день. Поэтому, приготовьте себе что-то вкусненькое и готовьтесь к просмотру!

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"Замечательный зять", 2016

Этот сериал поразит небольшим количеством серий, а именно – 8. Кинолента расскажет зрителям историю молодой, очень симпатичной девушки по имени Мелике.

По сюжету, Мелике эмигрантка. В течение долгого времени главная героиня только то и делала, что убеждала своих родственников, которые живут в Германии, что у нее все хорошо. Она мастерски врет о своей "замечательной" жизни в Стамбуле.

Они уверены, что девушка – известная журналистка, которая собирается выйти замуж за красивого и богатого хирурга Мехмета Чирахана.

Однако Мелике еле может платить за квартиру, часто не обедает, а зарабатывает тем, что придумывает гороскопы. А сам Чирахан планирует свадьбу.

Однажды Мелике находит новость, которая действительно может помочь ей развить свою карьеру, но проблема заключается в том, что она касается Мехмета. Кроме этого, неожиданно ее родственники решили вернуться из Германии. Как девушка планирует выкручиваться из этой ситуации, при этом не потерять шанс улучшить свое положение в профессиональной сфере?

Главные роли исполняли талантливая Бурджу Озберк и известный Али Эрсан Дуру.

"Замечательный зять": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы любите турецкие сериалы, но не любите смотреть много серий, то эта лента именно для вас. Приятного просмотра!