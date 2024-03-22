Специально для тех, кто любит турецкие сериалы, но не любит длинные киноленты Кино 24 подготовило короткий сериал, который легко можно посмотреть за один день. Поэтому, приготовьте себе что-то вкусненькое и готовьтесь к просмотру!

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"Замечательный зять", 2016

Этот сериал поразит небольшим количеством серий, а именно – 8. Кинолента расскажет зрителям историю молодой, очень симпатичной девушки по имени Мелике.

По сюжету, Мелике эмигрантка. В течение долгого времени главная героиня только то и делала, что убеждала своих родственников, которые живут в Германии, что у нее все хорошо. Она мастерски врет о своей "замечательной" жизни в Стамбуле.

Они уверены, что девушка – известная журналистка, которая собирается выйти замуж за красивого и богатого хирурга Мехмета Чирахана.

Однако Мелике еле может платить за квартиру, часто не обедает, а зарабатывает тем, что придумывает гороскопы. А сам Чирахан планирует свадьбу.

Однажды Мелике находит новость, которая действительно может помочь ей развить свою карьеру, но проблема заключается в том, что она касается Мехмета. Кроме этого, неожиданно ее родственники решили вернуться из Германии. Как девушка планирует выкручиваться из этой ситуации, при этом не потерять шанс улучшить свое положение в профессиональной сфере?

Главные роли исполняли талантливая Бурджу Озберк и известный Али Эрсан Дуру.

"Замечательный зять": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы любите турецкие сериалы, но не любите смотреть много серий, то эта лента именно для вас. Приятного просмотра!