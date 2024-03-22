Спеціально для тих, хто любить турецькі серіали, але не любить довгі кінострічки Кіно 24 підготувало короткий серіал, який легко можна подивитися за один день. Тож, приготуйте собі щось смачненьке та готуйтеся до перегляду!

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"Чудовий зять", 2016

Цей серіал вразить невеликою кількістю серій, а саме – 8. Кінострічка розповість глядачам історію молодої, дуже симпатичної дівчини на ім'я Меліке.

За сюжетом, Меліке емігрантка. Протягом довгого часу головна героїня тільки те й робила, що переконувала своїх родичів, які живуть у Німеччині, що в неї все добре. Вона майстерно бреше про своє "чудове" життя в Стамбулі.

Вони впевнені, що дівчина – відома журналістка, яка збирається вийти заміж за красивого і багатого хірурга Мехмета Чирахана.

Однак Меліке ледве може платити за квартиру, часто не обідає, а заробляє тим, що вигадує гороскопи. А сам Чирахан планує весілля.

Одного разу Меліке знаходить новину, яка дійсно може допомогти їй розвинути свою кар'єру, але проблема полягає в тому, що вона стосується Мехмета. Крім цього, неочікувано її родичі вирішили повернутися з Німеччини. Як дівчина планує викручуватися з цієї ситуації, при цьому не втратити шанс покращити своє становище в професійній сфері?

Головні ролі виконували талановита Бурджу Озберк та відомий Алі Ерсан Дуру.

"Чудовий зять": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви любите турецькі серіали, але не любите дивитися багато серій, то ця стрічка саме для вас. Приємного перегляду!