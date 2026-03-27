Силы спецопераций ВСУ презентовали фильм "Коммунальщики" о Движении сопротивления

Силы специальных операций ВСУ презентовали новую короткометражную ленту "Коммунальщики", которая посвящена деятельности Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

Она показывает, насколько важно сотрудничество между подпольем и подразделениями БПЛА. Премьера состоялась на официальных ресурсах ССО, в частности на их ютуб-канале.

Вас также может заинтересовать Любительница россиян Ханде Эрчел вернулась в Стамбул: ее задержала полиция

Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ в комментарии Укринформу рассказала, что сюжет "Коммунальщиков" разворачивается вокруг работников коммунальных служб во временно оккупированном Мелитополе, которые под видом обычной работы ведут подпольную борьбу против оккупантов. Они устанавливают средства наблюдения возле военных объектов, отслеживают передвижения военной техники и состояние инфраструктуры врага, а собранную информацию передают украинским Силам обороны. Полученные данные становятся основой для точных ударов ударной беспилотной авиации, что позволяет поражать важные объекты противника на временно оккупированных территориях.

Короткометражный фильм "Коммунальщик": смотрите видео онлайн

Что такое Движение сопротивления? Это организованная деятельность граждан против оккупационных сил, направленная на восстановление контроля над украинскими территориями и государственного суверенитета. Движение сопротивления включает различные формы борьбы: от активных военных действий до ненасильственных методов, сбора разведданных, информационно-психологических операций и создания сети сопротивления.

Какие еще короткометражные фильмы о Движении сопротивления на ВОТ презентовали ССО ВСУ?