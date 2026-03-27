Вона показує, наскільки важливою є співпраця між підпіллям та підрозділами БПЛА. Прем'єра відбулася на офіційних ресурсах ССО, зокрема на їхньому ютуб-каналі. Що відомо про фільм – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ в коментарі Укрінформу розповіла, що сюжет "Комунальників" розгортається навколо працівників комунальних служб у тимчасово окупованому Мелітополі, які під виглядом звичайної роботи ведуть підпільну боротьбу проти окупантів. Вони встановлюють засоби спостереження біля військових об'єктів, відстежують пересування військової техніки та стан інфраструктури ворога, а зібрану інформацію передають українським Силам оборони. Отримані дані стають основою для точних ударів ударної безпілотної авіації, що дозволяє вражати важливі об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях.

Короткометражний фільм "Комунальник": дивіться відео онлайн

Що таке Рух опору? Це організована діяльність громадян проти окупаційних сил, спрямована на відновлення контролю над українськими територіями та державного суверенітету. Рух опору включає різноманітні форми боротьби: від активних військових дій до ненасильницьких методів, збору розвідданих, інформаційно-психологічних операцій та створення мережі спротиву.

