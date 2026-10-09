"Ну и пусть уходит": Кортни Кардашьян резко ответила Дженнифер Лоуренс

Похоже, Дженнифер Лоуренс на минуту забыла, что критиковать Кардашьянов – это почти отдельный жанр рискованных развлечений. После того как актриса назвала Кортни Кардашьян "раздражающей", та отреагировала максимально без цензуры.

Как сообщает pagesix, на премьере восьмого сезона сериала "The Kardashians" Кортни вспомнила комментарий Лоуренс, сделанный еще в прошлом году во время теста на детекторе лжи для Vanity Fair. Тогда звезда "Голодных игр" призналась, что Кортни "раздражает ее больше, чем когда-либо".

Кортни это, мягко говоря, не оценила. Она рассказала своему другу Саймону Гаку, что сказала матери Крис Дженнер буквально: "К черту эту Дженнифер Лоуренс", а затем пошутила, что готова "дать ей пощечину".

Но драма быстро обернулась почти милой историей

Лоуренс узнала, что обидела Кортни, и через Ким Кардашьян попросила ее электронный адрес, чтобы извиниться. В письме она написала, что чувствует себя "как одна из ваших сестер".



Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images



И тут накал скандала резко спал. Кортни впоследствии пересмотрела тот самый ролик и признала, что слова Дженнифер были "не такими уж и страшными". Просто, по ее словам, это произошло в очень чувствительный период, когда ей казалось, что все вокруг на нее нападают.

В итоге она решила ответить шуткой в стиле своей семьи – предложить Лоуренс при встрече "разобраться по-Кортни и Ким", намекая на их знаменитую драку в старых сезонах шоу.

Ранее 24 Канал рассказал о скандал, в который оказались вовлечены Майкл Дуглас и Джулия Робертс.