Как сообщает PEOPLE, в последний раз вместе на публике Кортни и Джонни появлялись ещё в сентябре 2025 года во время турнира US Open в Нью-Йорке.

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Кристина Кортни Кокс и Джонни Макдейн/Bumphrey Variety via Getty

Более 10 лет вместе, два разрыва и ни одной свадьбы

Джонни и Кортни начали встречаться ещё в 2013 году, а уже в 2014 году они обручились. Однако в 2015 году они неожиданно расстались. Правда, долго порознь не пробыли: уже в следующем году они возобновили отношения, хотя второй раз свадьбу так и не планировали.

Ранее актриса не скрывала, что первый разрыв стал для неё настоящим ударом. По её словам, именно он помог им переосмыслить отношения и построить их заново. Похоже, на этот раз пара решила поставить точку без ещё одного дубля.

До знакомства с Макдейдом Кортни была замужем за актёром Дэвидом Аркеттом. Они прожили в браке почти 15 лет и имеют общую дочь.

Причины нового расставания пока официально не разглашаются. Представители актрисы и музыканта ситуацию не комментируют.

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