В подкасте Just for Variety звезда рассказывала о сериале "Сияющая долина" (Shining Vale), в котором также сыграла главную роль. Кроме того, в разговоре Кортни поделилась творческими планами на 2023 год.

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Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в хорроре "Крик 6"

Актриса сообщила, что недавно получила сценарий шестой части культового хоррора. Однако, еще не успела его прочесть.

Отметим, что в новый фильм вернутся и режиссеры Мэттью Бэттинелли и Тайлер Джиллетт. Сценаристами станут Джеймс Вандербильт и Ги Бусик. Дата релиза фильма и подробности сюжета неизвестны.

Сюжет пятой части фильма ужасов "Крик"

После того как Прескотт сбежала из родного города Вудсборо, с которым ее связывал ряд убийств, она получает звонок от Дьюи. Шериф сообщает о том, что убийства снова возобновились, поэтому ей следует вернуться в родной город. Объединившись с друзьями, их ждет новая борьба с убийцей.