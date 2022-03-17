В недавнем интервью Entertainment Tonight 57-летняя актриса сказала, что после будущей премьеры ее последнего фильма "Затерянный город" она делает шаг назад, чтобы больше проводить время со своими детьми – сыном Луи и дочерью Лейлой. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также О первой мусульманке в киновселенной Marvel: что показали в трейлере мини-сериала "Мисс Марвел"

Сандра Буллок уходит из кино

Напомним, что звезда очень ответственно относится к своей работе и работает 24/7. "Я просто сейчас хочу быть 24/7 со своими детьми".

Я не знаю, как долго это продлится, но мне сейчас нужно быть в том месте, которое делает меня самым счастливым,

– сказала Буллок.

В разговоре Булок пошутила, что обязанности ее мамы будут включать в себя "обслуживание всех их потребностей" и их "социальный календарь".



Сандра Буллок вместе с детьми / Фото из инстаграма актрисы

Последние фильмы, в которых снялась актриса

Владелец Оскара также рассказала, что очень рада, что ее дети Луи и Лейла посетят с ней премьеру фильма "Потерянный город" , который выйдет в кинотеатрах 25 марта (в Украине премьера фильма запланирована на 7 апреля 2022 года, – Кино 24).

Это будет первый раз, когда из такого темного облака пандемии они испытают чувство нормальности,

– добавила она.

По сюжету комедии "Потерянный город", известная писательница отправляется в турне для презентации нового романа вместе с парнем с обложки издания, которого сыграл Ченнинг Тейтум. Однако, во время путешествия случаются неожиданные приключения: их пытаются угнать, они оказываются в джунглях, а позже узнают, что город, в котором они находятся – реальный.

"Потерянный город" 2022: смотрите трейлер

Драма "Непрощенная" с Сандрой Буллок возглавила рейтинг популярных фильмов Netflix в декабре 2021 года.

В центре сюжета – история преступницы Рут Слейтер, которая выходит из тюрьмы после продолжительного заключения за жестокое преступление и пытается приспособиться к обычной жизни в обществе. Столкнувшись с осуждением людей, Слейтер решает разыскать свою младшую сестру, которую когда-то пришлось покинуть. С этого решения начинается новая непростая история Рут.

"Непрощенная" 2021: смотрите трейлер фильма

Больше фильмов, в которых снялась Сандра Буллок:

"Мисс Конгениальность", 2000 год;

"Дом у озера", 2008 год;

" Предложение ", 2009 год;

Предложение "Невидимая сторона", 2009 год;

"Птичий короб", 2018 год;

"Восемь подруг Оушена", 2018 год.