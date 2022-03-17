У недавньому інтерв'ю Entertainment Tonight 57-річна актриса сказала, що після майбутньої прем'єри її останнього фільму "Загублене місто" вона робить крок назад, щоб більше проводити часу зі своїми дітьми – сином Луї та донькою Лейлою. Про це повідомляє 24 канал.

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Сандра Буллок йде з кіно

Нагадаємо, що зірка дуже відповідально ставиться до своєї роботи та працює 24/7. "Я просто тепер хочу бути 24/7 зі своїми дітьми".

Я не знаю, як довго це триватиме, але мені зараз потрібно бути в тому місці, яке робить мене найщасливішим,

– сказала Буллок.

У розмові Булок пожартувала, що обов'язки її мами включатимуть "обслуговування всіх їхніх потреб" та їхній "соціальний календар".



Сандра Буллок разом з дітьми / Фото з інстаграму акторки

Останні фільми, в яких знялася акторка

Власниця Оскара також розповіла, що дуже рада, що її діти Луї та Лейла відвідають із нею прем'єру фільму "Загублене місто", який вийде у кінотеатрах 25 березня (в Україні прем’єра стрічки запланована на 7 квітня 2022 року, – Кіно 24).

Це буде перший раз, коли з такої темної хмари пандемії вони відчують якесь почуття нормальності,

– додала вона.

За сюжетом комедії "Загублене місто", відома письменниця вирушає у турне для презентації нового роману разом із хлопцем з обкладинки видання, якого зіграв Ченнінг Тейтум. Однак, під час подорожі трапляються несподівані пригоди: їх намагаються викрасти, вони опиняються у джунглях, а пізніше дізнаються, що місто, в якому вони знаходяться – реальне.

"Загублене місто" 2022: дивіться трейлер

Драма "Непрощенна" з Сандрою Буллок очолила рейтинг популярних фільмів Netflix у грудні 2021 року.

У центрі сюжету – історія злочинниці Рут Слейтер, яка виходить із в'язниці після тривалого ув'язнення за жорстокий злочин і намагається пристосуватися до звичайного життя в суспільстві. Зіткнувшись із засудженням людей, Слейтер вирішує розшукати свою молодшу сестру, яку колись довелося залишити. З цього рішення починається нова непроста історія Рут.

"Непрощенна" 2021: дивіться трейлер фільму

Більше фільмів, у яких знялася Сандра Буллок:

"Міс Конгеніальність", 2000 рік;

"Будинок біля озера", 2008 рік;

"Освідчення", 2009 рік;

"Невидима сторона", 2009 рік;

"Пташиний короб", 2018 рік;

"Вісім подруг Оушена", 2018 рік тощо.