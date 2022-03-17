У недавньому інтерв'ю Entertainment Tonight 57-річна актриса сказала, що після майбутньої прем'єри її останнього фільму "Загублене місто" вона робить крок назад, щоб більше проводити часу зі своїми дітьми – сином Луї та донькою Лейлою. Про це повідомляє 24 канал.
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Сандра Буллок йде з кіно
Нагадаємо, що зірка дуже відповідально ставиться до своєї роботи та працює 24/7. "Я просто тепер хочу бути 24/7 зі своїми дітьми".
Я не знаю, як довго це триватиме, але мені зараз потрібно бути в тому місці, яке робить мене найщасливішим,
– сказала Буллок.
У розмові Булок пожартувала, що обов'язки її мами включатимуть "обслуговування всіх їхніх потреб" та їхній "соціальний календар".
Сандра Буллок разом з дітьми / Фото з інстаграму акторки
Останні фільми, в яких знялася акторка
Власниця Оскара також розповіла, що дуже рада, що її діти Луї та Лейла відвідають із нею прем'єру фільму "Загублене місто", який вийде у кінотеатрах 25 березня (в Україні прем’єра стрічки запланована на 7 квітня 2022 року, – Кіно 24).
Це буде перший раз, коли з такої темної хмари пандемії вони відчують якесь почуття нормальності,
– додала вона.
За сюжетом комедії "Загублене місто", відома письменниця вирушає у турне для презентації нового роману разом із хлопцем з обкладинки видання, якого зіграв Ченнінг Тейтум. Однак, під час подорожі трапляються несподівані пригоди: їх намагаються викрасти, вони опиняються у джунглях, а пізніше дізнаються, що місто, в якому вони знаходяться – реальне.
"Загублене місто" 2022: дивіться трейлер
Драма "Непрощенна" з Сандрою Буллок очолила рейтинг популярних фільмів Netflix у грудні 2021 року.
У центрі сюжету – історія злочинниці Рут Слейтер, яка виходить із в'язниці після тривалого ув'язнення за жорстокий злочин і намагається пристосуватися до звичайного життя в суспільстві. Зіткнувшись із засудженням людей, Слейтер вирішує розшукати свою молодшу сестру, яку колись довелося залишити. З цього рішення починається нова непроста історія Рут.
"Непрощенна" 2021: дивіться трейлер фільму
Більше фільмів, у яких знялася Сандра Буллок:
- "Міс Конгеніальність", 2000 рік;
- "Будинок біля озера", 2008 рік;
- "Освідчення", 2009 рік;
- "Невидима сторона", 2009 рік;
- "Пташиний короб", 2018 рік;
- "Вісім подруг Оушена", 2018 рік тощо.
Що відомо про Сандру БуллокЦе одна з найпопулярніших зірок Голлівуду. На 82-й церемонії нагород Кіноакадемії Сандра Буллок отримала Оскара за роль у фільмі "Невидима сторона" в номінації "Найкраща акторка". У своїй кар’єрі акторка вже брала паузу – з 2013 по 2018 роки. Творчий доробок зірки вміщує понад 60 фільмів як актриса та понад 15 стрічок як продюсерка, режисерка та сценаристка.
Дані з "Вікіпедії"