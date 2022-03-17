Серіал "Міс Марвел": що відомо
Усього буде 6 серій серіалу. Шоуранеркою проєкту стала Біша К. Алі, яка раніше працювала над серіалами "Локі" та "Статеве виховання".
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Акторський склад
Головну роль зіграє Іман Веллані. Це пакистансько-канадська актриса з Маркхема, Онтаріо. Участь у шоу "Міс Марвел" стане її дебютом на екрані. А ось у кіновсесвіті Marvel вперше з’явиться героїня-мусульманка, яка отримає суперздібності.
У серіалі також знялися:
- Саагар Шейх;
- Мохан Капур;
- Зенобія Шрофф;
- Меттью Лінц;
- Араміс Найт.
Шоуранеркою проєкту стала Біша К. Алі, яка раніше працювала над серіалами "Локі" та "Статеве виховання".
Що показали у трейлері
У ролику ми бачимо, що 16-річна мусульманка Камала Хан є великою шанувальницею Капітана Марвела. Як усі підлітки, дівчина шукала своє місце у цьому великому світі, поки не отримала суперсилу, як герої, якими вона щиро захоплювалася.
Варто зауважити, що за дві перші доби ролик переглянули вже понад 12 мільйонів людей.
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