Серіал "Міс Марвел": що відомо

Усього буде 6 серій серіалу. Шоуранеркою проєкту стала Біша К. Алі, яка раніше працювала над серіалами "Локі" та "Статеве виховання".

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Головну роль зіграє Іман Веллані. Це пакистансько-канадська актриса з Маркхема, Онтаріо. Участь у шоу "Міс Марвел" стане її дебютом на екрані. А ось у кіновсесвіті Marvel вперше з’явиться героїня-мусульманка, яка отримає суперздібності.

У серіалі також знялися:

Саагар Шейх;

Мохан Капур;

Зенобія Шрофф;

Меттью Лінц;

Араміс Найт.

Шоуранеркою проєкту стала Біша К. Алі, яка раніше працювала над серіалами "Локі" та "Статеве виховання".

Що показали у трейлері

У ролику ми бачимо, що 16-річна мусульманка Камала Хан є великою шанувальницею Капітана Марвела. Як усі підлітки, дівчина шукала своє місце у цьому великому світі, поки не отримала суперсилу, як герої, якими вона щиро захоплювалася.

Варто зауважити, що за дві перші доби ролик переглянули вже понад 12 мільйонів людей.

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