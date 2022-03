Світлини, які з’явилися на телеграм-каналі Show must go on, вразили українців. І поки ми чекаємо реакції світу, подивіться нижче, як Зеленський приміряв образ хороброго капітана Америки чи Арестович з’явився як розсудливий Тоні Старк.

Українські політики в образах героїв Marvel

Володимир Зеленський – український Капітан Америки, який тримає щит з українським Гербом.



Володимир Зеленський в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Олексій Арестович – розсудливий Тоні Старк, Залізна людина. Стоїть на тлі українського прапора.



Олексій Арестович в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Віталія Кіма влучно зобразили мастером містичних наук Вонгом, гаслом якого було: "Ми не порушуємо закони природи, а захищаємо".



Віталій Кім в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Олексій Резніков тримає звичайний пістолет, і це не дивно, адже він – Міністр оборони України.



Олексій Резніков в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Давид Арахамія в образі могутнього Халка.



Давид Арахамія в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Михайло Подоляк – захисник планети від містичних загроз Доктор Стрендж.



Михайло Подоляк в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on

Ірину Верещук показали в образі шпигунки Наташі Романової з фільму "Чорна вдова".



Ірина Верещук в образі супергероя Marvel / Фото з телеграму Show must go on