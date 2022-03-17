Сериал "Мисс Марвел": что известно

Всего будет 6 серий сериала. Шоуранершей проекта стала Биша К. Али, ранее работавшая над сериалами "Локи" и "Половое воспитание".

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Актерский состав

Главную роль сыграет Иман Веллан. Это пакистанско-канадская актриса из Маркхема, Онтарио. Ее у частие в шоу "Мисс Марвел" станет дебютом на экране. А вот в киновселенной Marvel впервые появится героиня-мусульманка, которая получит суперспособность.

В сериале также снялись:

Саагар Шейх;

Мохан Капур;

Зенобия Шрофф;

Мэтью Линц;

Арамис Найт.

Шоуранершей проекта стала Биша К. Али, ранее работавшая над сериалами "Локи" и "Половое воспитание".

Что показали в трейлере

В ролике мы видим, что 16-летняя мусульманка Камала Хан является большой поклонницей Капитана Марвела. Как все подростки, девушка искала свое место в этом большом мире, пока не получила суперсилу как герои, которыми она искренне восхищалась.

Стоит заметить, что за двое первых суток ролик просмотрели уже более 12 миллионов человек.