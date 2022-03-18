Кортни Кокс вернется к своей роли журналистки в шестой части "Крика"
Источник:Just for Variety
Американская актриса Кортни Кокс снова сыграет в хорроре "Крик". В шестой части она вернется к своей роли Гейл Уэзерс. Съемки фильма стартуют летом 2022 года в Канаде.
В подкасте Just for Variety звезда рассказывала о сериале "Сияющая долина" (Shining Vale), в котором также сыграла главную роль. Кроме того, в разговоре Кортни поделилась творческими планами на 2023 год.
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Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в хорроре "Крик 6"
Актриса сообщила, что недавно получила сценарий шестой части культового хоррора. Однако, еще не успела его прочесть.
Отметим, что в новый фильм вернутся и режиссеры Мэттью Бэттинелли и Тайлер Джиллетт. Сценаристами станут Джеймс Вандербильт и Ги Бусик. Дата релиза фильма и подробности сюжета неизвестны.
Сюжет пятой части фильма ужасов "Крик"
После того как Прескотт сбежала из родного города Вудсборо, с которым ее связывал ряд убийств, она получает звонок от Дьюи. Шериф сообщает о том, что убийства снова возобновились, поэтому ей следует вернуться в родной город. Объединившись с друзьями, их ждет новая борьба с убийцей.
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