Кошевой из "Квартала 95" и звезда "Папика" Боклан снимутся в новом сериале от 1+1: фото

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Станислав Боклан снялись в лирическом комедийном сериале от 1+1. Об этом сообщили на официальной странице канала в Instagram.

Новый проект называется "Разница в возрасте". Украинскому зрителю предлагают лирическую комедию, которая расскажет зрителям историю двух сестер, которые вынуждены из-за жизненных обстоятельств "поменяться" возрастом, чтобы осуществить свою мечту.

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Дата премьеры сериала пока не сообщается.

Кто из украинских актеров принял участие в сериале

Главные роли в серале исполнили:

Евгений Кошевой,

Станислав Боклан,

Алексей Нагрудный,

Нина Нижерадзе,

Дарья Егоркина,

Ольга Атанасова,

Лилия Ребрик.

Это яркая история с очень ритмичным и динамичным сюжетом. Наши героини на своем пути будут проходить множество сложных и интересных испытаний: очень часто жизненных, а иногда совсем, казалось бы, нереалистичных. Каждая из них будет идти к своей мечте и свой шанс они получат именно благодаря разнице в возрасте. И авантюра, которую они затеяли, будет способствовать личностному перевоплощению, изменениям жизненных убеждений и предубеждений, саморазвитию героинь,

– рассказывает автор проекта и режиссер-постановщик картины Алексей Кирющенко.

В комментариях пользователи социальной сети положительно отреагировали на новый проект и уже ждут день премьеры.

"Класс", "Когда?", "Давно пора", "А как же без Евгения, он теперь главный везде и в 95 квартале", – пишут в комментариях к публикации в Instagram.