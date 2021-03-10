Киностудия Warner Broth. вырезала из картины семейного фильма "Космический джем 2: новое поколение" скунса Пепе Ле Пью. Его раскритиковали за популяризацию изнасилований.

Непосредственно объектом внимания стало описание сцены в сюжете Космического Джема 2, где играла актриса Грейс Санто.

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По сюжету Пепе должен был появиться в черно-белом эпизоде ​​в кафе "Река", что напоминает Касабланку. Пепе, играя пьяного бармена, начинает бить женщину (Грейс Санто) у бара. Затем Пепе хочет поцеловать ей руку, но героиня с гневом ее забирает, выливает свой напиток на голову и дает пощечину. Впоследствии появляется звезда баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс Леброн и объясняет Пепе, так вести себя недопустимо.

Актриса Грейс Санто расстроена решением об удалении сюжета с ее участием. А представитель актрисы заявил, что теперь молодое поколение не сможет сделать правильные выводы о неприемлемости такого поведения персонажа.

Ранее обозреватель с New York Times Чарльз Блоу заявил, что мультипликационный персонаж скунс Пепе сделал свой вклад в популяризацию изнасилований. Но издание Deadline уточняет, что Warner Bros. приняли решение задолго до публикации на New York Times.

Впервые Пепе появился в 1945 году. Этот персонаж, согласно с сюжетами сериала Looney Tunes, постоянно находился в поиске любви. Но его запах и навязчивость всегда вызывали отвращение. Объектом его преследований часто можно было увидеть черную кошку Пенелопу.

Космический Джем: сюжет

Космический Джем – американский анимационно-игровой комедийный фильм студии Warner Bros, релиз которого состоялся в 1996 году.

В фильме в главной роли сыграли баскетбольный игрок Майкл Джордан и анимационные герои Looney Tunes.

15 июля 2021 года запланирован выход второй части фильма, в которой главным героем будет баскетболист Джеймс Леброн.