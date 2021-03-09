Когда что-то пошло не так: "Лигу справедливости Зака Снайдера" слили в сеть
Еще перед премьерой зрители смогли увидеть фрагмент "Лиги справедливости Зака Снайдера". Фильм случайно слили в сеть, что рассмешило киноманов.
Источник:Screen Rant
Интересно, что к сливу ролика не имели отношения пиратские сайты. Видео загрузили представители стриминговой платформы HBO Max, которые случайно разместили фильм вместо "Том и Джерри". За 2 часа киноманы эксклюзивно могли просматривать "Лигу справедливости Зака Снайдера".
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В твиттере разместили десятки фото и видео, на которых киноманы не сдерживали удивления.
Реакция HBO Max
Интересно, что в сети предполагают: это был спланированный шаг кинопроизводителей, чтобы подогреть интерес публики к режиссерской версии фильма. Представители стриминговой платформы HBO Max решили опровергнуть все слухи, отметив, что слив ленты состоялся за технической ошибки.
"Лига справедливости Зака Снайдера" была временно доступна на HBO Max, и эта ошибка была устранена в течение нескольких минут,
– говорилось в заявлении, что разместил Deadline.
Режиссерская версия "Лиги справедливости": коротко о фильме
"Лигу справедливости" презентовали еще в 2017 году. Тогда лента получила немалую критику и стала одной из самых провальных. Киноманы жаловались, что фильм имеет достаточно сюжетных пробелов, а атмосферности в стиле DC Comics не было. Кроме этого, монтаж ленты также мог быть лучше.
Киноманам пришлось ждать 3 года, пока режиссер Зак Снайдер исправил "Лигу справедливости", сделав ее такой, как задумывал в начале создания. Он намеренно решил не использовать ни одного кадра, который создал его коллега Джос Уидон.
Продолжительность фильма "Лига справедливости Зака Снайдера" составит 4 часа. Лента будет условно разделена на 6 разделов. Главными героями останутся персонажи DC, которые объединятся против общего врага. Премьера боевика состоится 18 марта на HBO Max.
"Лига справедливости Зака Снайдера": смотрите трейлер
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