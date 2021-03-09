Еще перед премьерой зрители смогли увидеть фрагмент "Лиги справедливости Зака Снайдера". Фильм случайно слили в сеть, что рассмешило киноманов.

Интересно, что к сливу ролика не имели отношения пиратские сайты. Видео загрузили представители стриминговой платформы HBO Max, котор ые случайно разместили фильм вместо "Том и Джерри". За 2 часа киноманы эксклюзивно могли просматривать "Лигу справедливости Зака ​​Снайдера".

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В твиттере разместили десятки фото и видео, на которых киноманы не сдерживали удивления.

Погодите, это не Том и Джерри.

Это чешется и царапается! #SnyderCut утечка pic.twitter.com/Rsi1pNTqqe - Владди Бадди (@IiKarnage) 9 марта 2021 г.

@hbomax Я пытаюсь посмотреть "Тома и Джерри", но вместо этого он играет в Synder Cut.



Я сомневаюсь, что Том и Джерри начинают именно так pic.twitter.com/RnkmFBR728 - leirbag (@gbral_) 8 марта 2021 г.

Реакция HBO Max

Интересно, что в сети предполагают: это был спланированн ый шаг кинопроизводителей, чтобы подогреть интерес публики к режиссерской версии фильма. Представители стриминговой платформы HBO Max решили опровергнуть все слухи, отметив, что слив ленты состоялся за технической ошибки.

"Лига справедливости Зака Снайдера" была временно доступна на HBO Max, и эта ошибка была устранена в течение нескольких минут,

– говорилось в заявлении, что разместил Deadline .

Режиссерская версия "Лиги справедливости": коротко о фильме

"Лигу справедливости" презентовали еще в 2017 году. Тогда лента получила немалую критику и стала одной из самых провальных. Киноманы жаловались, что фильм имеет достаточно сюжетных пробелов, а атмосферности в стиле DC Comics не было. Кроме этого, монтаж ленты также мог быть лучше.

Киноманам пришлось ждать 3 года, пока режиссер Зак Снайдер исправил "Лигу справедливости", сделав ее такой, как задумывал в начале создания. Он намеренно решил не использовать ни одного кадра, который создал его коллега Джос Уидон.

Почему было 2 режиссеры? Зак Снайдер покинул режиссерское кресло из-за самоубийства дочери. Трагедия в семье заставила мужчину взять паузу в карьере и отказаться от съемок "Лиги справедливости". Съемки фильма были в разгаре, поэтому компания Warner Bros. пригласила Джоса Уидона, чтобы завершить этот проект.

Продолжительность фильма "Лига справедливости Зака ​​Снайдера" составит 4 часа. Лента будет условно разделена на 6 разделов. Главными героями останутся персонажи DC, которые объединятся против общего врага. Премьера боевика состоится 18 марта на HBO Max.