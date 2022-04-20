На фоне видеокадров звучит гимн Украины в исполнении TRAVINSKIY ("Душу и тело") . Представители компании "Антонов" поблагодарили всех, кто не безразличен к истории и будущему авиации в Украине, передает 24 канал.

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Украинцы создали мультфильм о самом большом в мире самолете "Мрия"

В мультфильме сестры Ткач изобразили конструктора компании Антонов , который вытирает слезы "Мрии" .

Месяц назад украинская "Мрия" поднялась как никогда высоко. Ей было очень больно, всем нам сейчас больно, но Она мужественно пронесла на крыльях огонь Свободы, Достоинства и Света, он никогда не угаснет. Мечта передала Богу все наши молитвы, всю нашу Веру и Любовь. Antonov Company, Ваша величественная птичка обязательно вернется и будет миловать глаз всего мира,

– рассказал о мультфильме один из авторов.

Сестры Оля и Юля Ткач попросили распространять этот мультик в сети и напомнили, что ДП "Антонов" обращается с предложением о финансовой поддержке возрождения самолета Ан-225 "Мрия".

Что известно об уничтоженном самолете "Мрия" российскими оккупантами