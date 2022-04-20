На тлі відеокадрів звучить гімн України у виконанні TRAVINSKIY ("Душу й тіло"). Представники компанії "Антонов" подякували усім, хто не байдужий до історії та майбутнього авіації в Україні, передає 24 канал.

Читайте також Серіал "Спіймати Кайдаша" знову показують по телебаченню: де і чи варто дивитися

Українці створили мультфільм про найбільший у світі літак "Мрія"

У мультфільмі сестри Ткач зобразили конструктора компанії Антонов, який витирає сльози "Мрії".

Місяць тому українська "Мрія" здійнялася як ніколи високо. Їй було дуже боляче, усім нам зараз боляче, але Вона мужньо пронесла на крилах вогонь Свободи, Гідності та Світла, він ніколи не згасне. Мрія передала Богу усі наші молитви, усю нашу Віру та Любов. Antonov Company, Ваша велична пташечка обов’язково повернеться та милуватиме око усього світу,

– розповіла про мультфільм одна з авторок.

Сестри Оля та Юля Ткач попросили поширювати цей мультик у мережі та нагадали, що ДП "Антонов" звертається з пропозицією про фінансову підтримку відродження літака Ан-225 "Мрія".

Що відомо про знищений літак "Мрія" російськими окупантами