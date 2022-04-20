"Никогда не погаснет": украинки создали мультфильм о самом большом в самолете в мире "Мрия"

Украинцы из Кривого Рога Оля и Юля Ткач создали мультфильм о самом большом в мире самолете "Мрия", который уничтожили российские оккупанты. Трогательный мультик опубликовали в инстаграме компании "Антонов".

На фоне видеокадров звучит гимн Украины в исполнении TRAVINSKIY ("Душу и тело"). Представители компании "Антонов" поблагодарили всех, кто не безразличен к истории и будущему авиации в Украине, передает 24 канал.

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Украинцы создали мультфильм о самом большом в мире самолете "Мрия"

В мультфильме сестры Ткач изобразили конструктора компании Антонов, который вытирает слезы "Мрии".

Месяц назад украинская "Мрия" поднялась как никогда высоко. Ей было очень больно, всем нам сейчас больно, но Она мужественно пронесла на крыльях огонь Свободы, Достоинства и Света, он никогда не угаснет. Мечта передала Богу все наши молитвы, всю нашу Веру и Любовь. Antonov Company, Ваша величественная птичка обязательно вернется и будет миловать глаз всего мира,

– рассказал о мультфильме один из авторов.

Сестры Оля и Юля Ткач попросили распространять этот мультик в сети и напомнили, что ДП "Антонов" обращается с предложением о финансовой поддержке возрождения самолета Ан-225 "Мрия".

Что известно об уничтоженном самолете "Мрия" российскими оккупантами