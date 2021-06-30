Сеть заинтриговала разъяренная Кэйт Бекинсэйл в трейлере "Красотка на взводе"

Экшн-комедия с Кэйт Бекинсэйл "Красотка на взводе" появится на широких экранах Украины с 29 июля 2021 года. Что показали в трейлере и какие актеры появятся в фильме - читайте на Кино 24.

Независимый украинский кинодистрибьютор “Вольга Украина” представил трейлер комедийного экшна “Красотка на взводе” с Кэйт Бекинсэйл ("Ван Хельсинг, "Перл Харбор") в главной роли. Режиссером выступила Таня Уэкслер ("Без истерик").

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Чем поражает трейлер "Красавицы на взводе"

Похоже, что героине Кейт-Линде – придется нелегко, ведь она принимает решение – отомстить за смерть своего нового парня. Хоть и за кадрами, что показали в трейлере кажется, что все погони и преследования виновных выдаются для главной героини обыденной рутиной. Главной ее одновременно слабой и сильной стороной является ярость. Так удастся ли Линде овладеть собой, чтобы завершить начатое?

Сюжет будущей премьеры "Красотка на взводе"

Линди – стильная красавица с невероятными способностями, которые проявляются при первой вспышке гнева. Девушка попробовала все – армию, работу в охране, множество лекарств и даже йогу. Пока она встретит харизматичного ученого, который придумает девайс, позволяющий действенно гасить вспышки гнева Линде.



Кадр из фильма "Красотка на взводе"/ Фото Volga Ukraine

В фильме также принять участие такие актеры:

Стэнли Туччи,

Джай Кортни,

Бобби Каннавале,

Лаверна Кокс,

Сьюзан Сарандон.

"Красотка на взводе" 2021: смотрите трейлер фильма