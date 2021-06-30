Незалежний український кінодистриб'ютор “Вольга Україна” представив трейлер комедійного екшну “Красуня на драйві” з Кейт Бекінсейл ("Ван Гелсінг, "Перл Гарбор") в головній ролі. Режисеркою виступила Таня Векслер ("Без істерик").

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Чим вражає трейлер "Красуні на драйві"

Схоже, що героїні Кейт – Лінді – доведеться нелегко, адже вона приймає рішення – помститись за смерть свого нового хлопця. Хоч і за кадрами, що показали у трейлері здається, що усі погоні та переслідування винних видаються для головної героїні буденною рутиною. Головною її одночасно слабкою та сильною стороною є лють. То чи вдасться Лінді опанувати себе, щоб завершити почате?

Сюжет майбутньої прем'єри "Красуня на драйві"

Лінді – стильна красуня з неймовірними здібностями, які проявляються при першому спалаху гніву. Дівчина спробувала все – армію, роботу в охороні, безліч ліків та навіть йогу. Аж доки вона зустріне харизматичного вченого, який придумає девайс, що дозволяє дієво гасити спалахи гніву Лінді.



Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

У фільмі також взяти участь такі актори:

Стенлі Туччі,

Джай Кортні,

Боббі Каннавале,

Лаверн Кокс,

С’юзан Сарандон.

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