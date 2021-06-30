Незалежний український кінодистриб'ютор “Вольга Україна” представив трейлер комедійного екшну “Красуня на драйві” з Кейт Бекінсейл ("Ван Гелсінг, "Перл Гарбор") в головній ролі. Режисеркою виступила Таня Векслер ("Без істерик").
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Чим вражає трейлер "Красуні на драйві"
Сюжет майбутньої прем'єри "Красуня на драйві"
Лінді – стильна красуня з неймовірними здібностями, які проявляються при першому спалаху гніву. Дівчина спробувала все – армію, роботу в охороні, безліч ліків та навіть йогу. Аж доки вона зустріне харизматичного вченого, який придумає девайс, що дозволяє дієво гасити спалахи гніву Лінді.
Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine
У фільмі також взяти участь такі актори:
- Стенлі Туччі,
- Джай Кортні,
- Боббі Каннавале,
- Лаверн Кокс,
- С’юзан Сарандон.
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