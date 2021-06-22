Образ головної героїні Кейт Бекінсейл

Кейт Бекінсейл виконала роль Лінді – стильної красуні з неймовірними здібностями, які проявляються при першому спалаху гніву. Дівчина спробувала все – армію, роботу в охороні, безліч ліків та навіть йогу, поки харизматичний вчений не придумав девайс, що дозволяє дієво гасити спалахи гніву Лінді. Про це повідомила пресслужба фільму Вольга Україна.

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Тепер прийшов час ходити на побачення, ось тільки у Лінді найнахабнішим чином відбирають нового приголомшливого кавалера – і їй не залишається нічого іншого, як скористатися своїми екстраординарними навичками у пошуках винних.



Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Більше подробиць про екшн-комедію "Красуня на драйві" очікується найближчим часом. Фільм не буде доступний на онлайн-платформах в Україні.

Акторський склад фільму "Красуня на драйві"

У фільмі режисера Тані Векслер ("Без істерики!") зіграли:

Стенлі Туччі (франшиза "Голодні ігри", "Диявол носить Прада", "У центрі уваги");

(франшиза "Голодні ігри", "Диявол носить Прада", "У центрі уваги"); Джай Кортні ("Загін самогубців", "Термінатор: Генезис, франшиза "Дивергент");

("Загін самогубців", "Термінатор: Генезис, франшиза "Дивергент"); Боббі Каннавале ("Шпигунка", франшиза "Людина-мураха та Оса", "Ірландець");

("Шпигунка", франшиза "Людина-мураха та Оса", "Ірландець"); Лаверн Кокс ("Перспективна дівчина", "Ангели Чарлі", "Помаранчевий - хіт сезону");

("Перспективна дівчина", "Ангели Чарлі", "Помаранчевий - хіт сезону"); лауреатка премії "Оскар" С’юзан Сарандон ("Дуже погані матусі 2","Хмарний атлас"," Тельма та Луїза").



Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine