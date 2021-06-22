Образ главной героини Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл исполнила роль Линди – стильной красавицы с невероятными способностями, которые проявляются при первой вспышке гнева. Девушка опробовала все – армию, работу в охране, множество лекарств и даже йогу, пока харизматичный ученый не придумал девайс, позволяет действенно усмирить вспышки гнева Линди. Об этом сообщила пресс-служба фильма Вольга Украина.

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Теперь пришло время ходить на свидания, вот только у Линди наглым образом отбирают нового потрясающего кавалера – и ей не остается ничего другого, как воспользоваться своими экстраординарными навыками в поисках виновных.



Кадр из фильма "Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine

Больше подробностей об экшн-комедии "Красотка на взводе" ожидается в ближайшее время. Фильм не будет доступен на онлайн-платформах в Украине.

Актерский состав фильма "Красотка на взводе"

В фильме режиссера Тани Векслер ("Без истерики!") Сыграли:

Стэнли Туччи (франшиза "Голодные игры", "Дьявол носит Прада", "В центре внимания")

(франшиза "Голодные игры", "Дьявол носит Прада", "В центре внимания") Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Терминатор: Генезис, франшиза "Дивергент")

("Отряд самоубийц", "Терминатор: Генезис, франшиза "Дивергент") Бобби Каннавале ("Шпионка", франшиза "Человек-муравей и Оса", "Ирландец")

("Шпионка", франшиза "Человек-муравей и Оса", "Ирландец") Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый – хит сезона")

("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый – хит сезона") лауреат премии "Оскар" Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки 2", "Облачный атлас", "Тельма и Луиза").



Кадр из фильма "Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine