Сюжет и жанр ленты "Красотка на взводе"

Фильм рассказывает об экстраординарной красотке Линде, которая ищет любовь в большом городе, – сообщает пресс-служба фильма Вольга Украина.

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Вы спросите – а где здесь экшн? Оказывается, что везде. Дело в том, что Линди – обладательница сильнейших боевых способностей, которые, к сожалению, раскрываются из-за гнева, а гнев выходит наружу слишком часто. И да, Линди попробовала все – службу в армии, таблетки, докторов, и как это ни смешно, но йогу. Ничего не помогало, пока один ученый-психиатр с сомнительной практикой не сконструировал девайс, с помощью которого Линди может контролировать свои вспышки гнева и попытаться жить обычной жизнью.



Кейт Бекинсейл в фильме " Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine

Девушка знакомится с прекрасным парнем – он хорош собой, спокоен, галантен, умен. Но по всем законам жанра – счастье не вечно, и Линди придется снова использовать все свои навыки и способности в поисках правды.



Кадр из фильма " Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine

Судя по описанию, авторы намеренно смешали сразу несколько любимых зрителями жанров в одной "Красотке на взводе": сложные поиски партнера в современном мире вместе с экшеном об очень необычной девушке. А для того, чтобы это работало – нужна не только стильная картинка и яркие экшн-сцены, но и удачный актерский состав.

Кастинг в фильме "Красотка на взводе"

Роль Линди досталась Кейт Бекинсейл не просто так. Британская актриса с дипломом Оксфорда давно и прочно заняла уверенную нишу сразу в трех рейтингах: она была экшн-героиней еще до того, как стало модно быть экшн-героиней, Кейт всегда входит в топ самых красивых и ухоженных знаменитостей, а еще славится своим идеальным чувством юмора на грани фола. Эдакий Райан Рейнольдс в женском образе.



Кейт Бекинсейл в ленте "Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine

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Компанию ей подобрали тоже подходящую. Роль идеального парня сыграл австралиец Джай Кортни, известный по франшизам "Терминатор", "Отряд самоубийц", "Дивергент" и другим блокбастерам. Но в этот раз на актера надели пиджак и очки, хотя идеальную физическую форму не скрыть.

Психиатра-новатора и, по совместительству, мужчину-идеального друга, который внимательно выслушивает все проблемы Линди за пределами врачебной практики, – сыграл Стэнли Туччи. Пожалуй, идеальный выбор на такую роль.



Актеры фильма "Красотка на взводе" / Фото Volga Ukraine

Кроме того, в "Красотке на драйве" Бобби Каннавале ("Шпионка", "Человек-муравей и Оса") и Лаверн Кокс ("Оранжевый – хит сезона", "Перспективная девушка") сыграли парочку копов, с которыми Линди не раз встретится в фильме. А в роли одного из негодяев фильма появится известный характерный актер Дэвид Брэдли, которого так "любят ненавидеть" за прекрасное исполнение образов Аргуса Филча в "Поттериане" и Уолдера Фрея в "Игре престолов".

Когда ожидать в прокате?

"Красотка на драйве" появится в кинотетрах уже этим летом, запланированная дата релиза – конец июля – начало августа 2021 года.