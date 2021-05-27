Сюжет та жанр стрічки "Красуня на драйві"

Фільм розповідає про екстраординарну красуню Лінді, яка шукає кохання у великому місті, – повідомляє пресслужба фільму Вольга Україна.

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Ви запитаєте – а де тут екшн? Виявляється, що всюди. Справа в тому, що Лінді – володарка найсильніших бойових здібностей, які, на жаль, розкриваються через гнів, а гнів виходить назовні занадто часто. І так, Лінді спробувала все – службу в армії, таблетки, докторів, і як це не смішно, але йогу. Нічого не допомагало, допоки один вчений-психіатр із сумнівною практикою не сконструював девайс, за допомогою якого Лінді може контролювати свої спалахи гніву та спробувати жити звичайним життям.



Кейт Бекінсейл у фільмі Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Дівчина знайомиться з прекрасним хлопцем – він гарний собою, спокійний, галантний, розумний. Але за всіма законами жанру – щастя не вічне, і Лінді доведеться знову використовувати всі свої навички та здібності в пошуках правди.



Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Судячи з опису, автори навмисно змішали відразу кілька улюблених глядачами жанрів в одній "Красуні на драйві": складні пошуки партнера в сучасному світі разом з екшеном про дуже незвичайну дівчину. А для того, щоб це працювало – потрібна не тільки стильна картинка та яскраві екшн-сцени, але й вдалий акторський склад.

Кастинг у фільмі "Красуня на драйві"

Роль Лінді дісталася Кейт Бекінсейл не просто так. Британська акторка з дипломом Оксфорда давно і міцно зайняла впевнену нішу відразу в трьох рейтингах: вона була екшен-героїнею ще до того, як стало модно бути екшен-героїнею, Кейт завжди входить в топ найкрасивіших та доглянутих знаменитостей, а ще славиться своїм ідеальним почуттям гумору на межі фолу. Такий собі Райан Рейнольдс в жіночому образі.



Кейт Бекінсейл у "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

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Компанію їй підібрали теж відповідну. Роль ідеального хлопця зіграв австралієць Джай Кортні, відомий за франшизами "Термінатор", "Загін самогубців", "Дивергент" та іншим блокбастерам. Але в цей раз на актора надягнули піджак та окуляри, хоча ідеальної фізичної форми не приховати.

Психіатра-новатора і, за сумісництвом, чоловіка-ідеального друга, який уважно вислуховує всі проблеми Лінді за межами лікарської практики - зіграв Стенлі Туччі. Мабуть, ідеальний вибір на таку роль.



Актори фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Крім того, в "Красуні на драйві" Боббі Каннавале ("Шпигунка", "Людина-мураха та Оса") і Лаверн Кокс ("Помаранчевий – хіт сезону", "Перспективна дівчина") зіграли парочку копів, з якими Лінді не раз зустрінеться у фільмі. А в ролі одного з негідників фільму з’явиться відомий характерний актор Девід Бредлі, якого так "люблять ненавидіти" за прекрасне виконання образів Аргуса Філча в "Поттеріані" та Волдера Фрея в "Грі престолів".

Коли очікувати в прокаті?

"Красуня на драйві" з'явиться в кінотетрах вже цього літа, запланована дата релізу – кінець липня-початок серпня 2021 року.