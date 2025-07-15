Ее появление связано с сюжетной линией Ярика (герой Владимира Гладкого). Создатели отмечают: появление певицы будет эмоционально насыщенным и точно запомнится. В материале Кино 24 узнаете подробности.

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В Украине снимают продолжение семейной комедии "Крашанка": какая известная певица сыграет в фильме

Известная украинская певица KOLA сыграет саму себя во второй части киноленты. В "Крашанке 2.0. Квантовый парадокс" прозвучит сразу пять ее песен. Музыка станет эмоциональной частью сценария – она будет дополнять кульминационные моменты.

Я привыкла быть на сцене и в экранах через музыку. Но здесь я впервые не просто пою - я в кадре, я в истории. И она мне болит, смешит и очень отзывается. Это что-то очень личное и одновременно новое для меня: важный и трогательный опыт,

– говорит KOLA.



Съемки фильма "Крашанка"/ Фото Пресс-служба

Лента станет продолжением фильма, который в прошлом году собрал семьи в залах – искренний, трогательный, узнаваемый. Над новой частью снова работает команда Mamas Film Production, режиссер – Тарас Дударь. Это будет road movie с путешествиями не только по автодорогам, но и во времени – сквозь воспоминания, предположения, потери и любовь. Кроме певицы, в фильме появятся еще несколько звездных камео.

Музыка в кино – не отдельная история, а тоже герой фильма. У каждого персонажа свой лейтмотив и своя драма: песни это подчеркивают и очень им подходят, будто именно для них KOLA их и писала. Лично для меня ее песни – это прямой укол в сердце,

– отмечает режиссер Тарас Дударь.

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" покажет дальнейшую жизнь изобретателя Ивана Андреевича (Стас Боклан). Также в кино снимутся Олеся Жураковская, Дарья Легейда, Артур Логай, Владимир Гладкий, Михаил Пулянский и другие актеры. Лента, где KOLA сыграет саму себя, появится в кинотеатрах уже в 2026 году.