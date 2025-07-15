Її поява пов'язана з сюжетною лінією Ярика (герой Володимира Гладкого). Творці зазначають: поява співачки буде емоційно насиченою та точно запам'ятається. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

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В Україні знімають продовження сімейної комедії "Крашанка": яка відома співачка зіграє у фільмі

Відома українська співачка KOLA зіграє саму себе у другій частині кінострічки. У "Крашанці 2.0. Квантовий парадокс" прозвучить одразу п'ять її пісень. Музика стане емоційною частиною сценарію – вона доповнюватиме кульмінаційні моменти.

Я звикла бути на сцені та в екранах через музику. Але тут я вперше не просто співаю — я в кадрі, я в історії. І вона мені болить, смішить і дуже відгукується. Це щось дуже особисте і водночас нове для мене: важливий і зворушливий досвід,

– каже KOLA.



Зйомки фільму "Крашанка"/ Фото Пресслужба

Стрічка стане продовженням фільму, який торік зібрав родини у залах – щирий, зворушливий, впізнаваний. Над новою частиною знову працює команда Mamas Film Production, режисер – Тарас Дудар. Це буде road movie з подорожами не лише автошляхами, а й у часі – крізь спогади, припущення, втрати та любов. Окрім співачки, у фільмі з'являться ще кілька зіркових камео.

Музика у кіно – не відокремлена історія, а теж герой фільму. У кожного персонажа свій лейтмотив і своя драма: пісні це підкреслюватимуть і дуже їм личать, ніби саме для них KOLA їх і писала. Особисто для мене її пісні – це прямий укол в серце,

– зазначає режисер Тарас Дудар.

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" покаже подальше життя винахідника Івана Андрійовича (Стас Боклан). Також у кіно знімуться Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський та інші актори. Стрічка, де KOLA зіграє саму себе, з'явиться у кінотеатрах вже у 2026 році.