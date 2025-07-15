Він з'явився на публіці в окулярах і цей яскравий вигляд не залишив байдужим жодного поттеромана. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на тік-ток frankwarrenofficial.

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Олександр Усик виявився фанатом "Гаррі Поттера": що сказав спортсмен?

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Лондона та одразу опинився в центрі уваги камер. Усі звернули увагу на його яскравий зовнішній вигляд – зокрема, на стильний вишитий костюм та окуляри, які нагадують Гаррі Поттера.

Олександр Усик зізнався, що справді є фанатом цієї культової кіноісторії й вважає Дамблдора великим чоловіком. Очевидно, усі, хто любить Усика, закохалися в нього ще більше – особливо справжні шанувальники Гаррі Поттера.

До речі, 19 липня Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Добуа, який відбудеться на стадіоні "Вемблі".