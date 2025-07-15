Он появился на публике в очках и этот яркий вид не оставил равнодушным ни одного поттеромана. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на тик-ток frankwarrenofficial.

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Александр Усик оказался фанатом "Гарри Поттера": что сказал спортсмен?

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прилетел в Лондон и сразу оказался в центре внимания камер. Все обратили внимание на его яркий внешний вид – в частности, на стильный вышитый костюм и очки, которые напоминают очки Гарри Поттера.

Александр Усик признался, что действительно является фанатом этой культовой киноистории и считает Дамблдора великим человеком. Очевидно, все, кто любит Александра Усика, влюбились в него еще больше – особенно настоящие поклонники Гарри Поттера.

Кстати, 19 июля Александр Усик проведет второй бой с Даниэлем Добуа, который состоится на стадионе "Уэмбли".