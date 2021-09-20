Долгожданная церемония награждения Эмми-2021 все же смогла состояться во время пандемии в офлайн-формате. Так, организаторы сократили количество присутствующих, однако событие всем напомнило, какими яркими могут быть любимые звезды. Кто больше всего поразил своим нарядом на красной дорожке премии – смотрите на Kino 24.

Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2021 состоялась в Лос-Анджелесе в 3 часа ночи по киевскому времени. Мероприятие посетили самые яркие голливудские звезды, которые показали невероятные образы и получили престижную награду.

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Триумфаторами премии стала творческая команда популярного сериала "Корона", который удостоился семи наград из 11-ти номинаций. В частности, картина победила в номинации "Лучший драматический сериал". Джош О'Коннор, который сыграл в "Короне" принца Чарльза, получил награду в категории "Лучший актер драматического сериала", а его коллега Оливия Колман, которая перевоплотилась в королеву Елизавету II, победила в номинации "Лучшая актриса драматического сериала". Яркими победителями Эмми-2021 стали также сериалы "Тед Лассо" ("Лучший комедийный сериал") и "Ход королевы" ("Лучший мини-сериал"). Полный список лауреатов главной телевизионной премии смотрите здесь.

Красная дорожка Эмми-2021: самые яркие образы звезд

Яркие цвета, негабаритные пряжки ремня, разрезы на брюках, атласные платья, серебряные туфли – в этом году красная дорожка поразила своими нарядами. Чего только стоит образ Ани Тейлор-Джой, которая выбрала шелковое платье с желтой накидкой от Dior. Думал ли кто-то, что церемония вручения Эмми не будет таким визуально ярким праздником? Предлагаем посмотреть самые яркие образы с красной дорожки премии.



Аня Тейлор-Джой / Фото Getty images

Боуэн Янг выбрал сдержанный костюм, но подчеркнул образ серебряными туфлями на платформе, похожими на обувь Дэвида Боуи.



Боуэн Янг / Фото Getty images

Джейсон Судейкис надел костюм из синего бархата.



Джейсон Судейкис / Фото Getty images



Билли Портер / Фото Getty images



Дэн Леви / Фото Getty images



МДж Родригез / Фото Getty images



Кейт Уинслет / Фото Getty images



Актеры шоу "Королевские гонки Ру Пола" / Фото Getty images



Яра Шахиди / Фото Getty images



Микаэла Коел / Фото Getty images



Кэтрин Хан / Фото Getty images



Оливия Колман / Фото Getty images

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Анна Ваддингем / Фото Getty images



Сара Полсон / Фото Getty images



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