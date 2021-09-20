Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі о 3 годині ночі за київським часом. Захід відвідали найяскравіші голлівудські зірки, які показали неймовірні образи та отримали престижну нагороду.

До теми Лауреати премії Еммі-2021: несподівані переможці найпрестижнішої нагороди Телевізійної Академії

Тріумфаторами премії стала творча команда популярного серіалу "Корона", який удостоївся семи нагород із 11-ти номінацій. Зокрема, картина перемогла у номінації "Найкращий драматичний серіал". Джош О'Коннор, який зіграв у "Короні" принца Чарльза, отримав нагороду у категорії "Найкращий актор драматичного серіалу", а його колега Олівія Колман, яка перевтілилася у королеву Єлизавети II, перемогла в номінації "Найкраща актриса драматичного серіалу". Яскравими переможцями Еммі-2021 стали також серіали "Тед Лассо" ( "Найкращий комедійний серіал") і "Ферзевий гамбіт" ( "Найкращий мінісеріал"). Повний список лауреатів головної телевізійної премії дивіться тут.

Червона доріжка Еммі-2021: найяскравіші образи зірок

Яскраві кольори, негабаритні пряжки ременя, розрізи на штанах, атласні сукні, срібні туфлі – цього року червона доріжка вразила своїми нарядами. Чого тільки вартий образ Ані Тейлор-Джой, яка обрала шовкову сукню з жовтою накидкою від Dior. Чи думав хтось, що церемонія вручення Еммі не буде таким візуально яскравим святом? Пропонуємо переглянути найяскравіші образи з червоної доріжки премії.



Ані Тейлор-Джой / Фото Getty images

Бовен Янг обрав стриманий костюм, але підкреслив образ срібними туфлями на платформі, схожі на взуття Девіда Боуві.



Бовен Янг / Фото Getty images

Джейсон Судейкіс одягнув костюм із синього оксамиту.



Джейсон Судейкіс / Фото Getty images



Біллі Портер / Фото Getty images



Ден Леві / Фото Getty images



Мдж Родрігез / Фото Getty images



Кейт Вінслет / Фото Getty images



Актори шоу "Королівські перегони Ру Пола" / Фото Getty images



Яра Шахіді / Фото Getty images



Мікаела Коел / Фото Getty images



Кетрін Хан / Фото Getty images



Олівія Колман / Фото Getty images

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Ганна Ваддінгем / Фото Getty images



Сара Полсон / Фото Getty images



Керрі Вашингтон / Фото Getty images



Синтія Еріво / Фото Getty images



Бет Берс / Фото Getty images