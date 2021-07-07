Красная дорожка Каннского фестиваля 2021: самые стильные образы звезд
Источник:24 канал
Международный Каннский кинофестиваль ежегодно собирает на Лазурном берегу Франции самых выдающихся фигур голливудского и европейского кино. Среди них на красной дорожке также можно увидеть выдающихся моделей и исполнителей, которые охотно поддерживают кинематограф. Канны приняли первых гостей, которые продемонстрировали свои лучшие платья и смокинги.
Бесспорно, не без красной дорожки на Каннском фестивале! Для светского выхода женщины-знаменитости выбрали слегка сдержанные и одновременно сексуальные образы, которые удачно подчеркивали их формы.
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Дресс-код нынешнего Каннского фестиваля – black tie, но звездные посетители его интерпретируют по-своему, придя в ярких и соблазнительных нарядах с перьями, блестками, органзой, обнажая различные части тела.
Среди звездных посетителей Каннского фестиваля можно заметить:
- Белла Хадид;
- Джессика Честейн;
- Джоди Фостер;
- Хелен Миррен;
- Кэндис Свейнпол;
- Карла Бруни;
- Соко;
- Элиза Сенауи;
- Мэгги Джилленхол
- Мелани Тьерри
- Энди Макдауэлл
- Марион Котияр
- Мелани Лоран
- Милен Фармер
- Спайк Ли
- Эльза Зильберштейн.
Самые яркие образы с красной дорожки 74-го Каннского фестиваля
Президент жюри Каннского фестиваля Спайк Ли в ярком розовом костюме от Louis Vuitton.
Жюри Каннского фестиваля в удивительных образах.
Адам Драйвер в элегантном смокинге и можно увидеть Марион Котияр – главную героиню фильма "Аннет", который открыл фестиваль в Каннах.
Актриса Джоди Фостер пришла на красную дорожку в белом красивом и скромном платье от Givenchy.
Американская модель и актриса Энди Макдауэлл очаровала в платье с блестками.
Энди Макдауэлл на Каннском фестивале 2021 / Фото Vianney Le Caer
Модель Белла Хадид в первый день Каннского фестиваля пришла в элегантном черно-белом платье от Jean Paul Gaultier.
Испанская актриса Эстер Экспосито эффектно смотрится в фиолетовом платье с обнаженным животом на красной дорожке Каннского фестиваля.
Актриса Хелен Миррен потрясающе выглядела в желтом платье от Dolce & Gabbana.
Хелен Миррен на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life
Актриса и продюсер Мэгги Джилленхол пришла на красную дорожку Канн в элегантном белом платье из Кейп от Celine.
Мэгги Джилленхол на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life
Модель Кэндис Свейнпол сбила с толку не только своей красотой, но и блестящим костюмом от Etro.
Кэндис Свейнпол на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life