24 Канал расскажет о лучших образах на красной дорожке Оскара-2026. Для главной ночи Голливуда звезды выбрали изысканные наряды и засияли перед камерами.

Лучшие образы на красной дорожке Оскара-2026

Роуз Бирн

В этом году австралийская актриса Роуз Бирн борется за победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Я не железная". На красной дорожке она засияла в платье Dior от Джонатана Андерсона, сделанном на заказ.

Роуз Бирн на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Чейз Инфинити

Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити впервые посетила эту роскошную голливудскую церемонию награждения. Актриса надела платье Louis Vuitton лавандового цвета.

Чейз Инфинити на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Педро Паскаль

Педро Паскаль на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Теяна Тейлор

Американская певица и актриса Теяна Тейлор не перестает удивлять своими образами. Номинанта в категории "Лучшая женская роль второго плана" появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel с перьями, бисером и пышным шлейфом.

Теяна Тейлор на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Эмма Стоун

За роль в фильме "Бугония" Эмма Стоун номинирована на "Лучшую актрису". На красную дорожку знаменитость вышла в нежном серебряном платье. Свой образ она дополнила легким макияжем.

Эмма Стоун на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман потрясающе выглядит на нынешней церемонии. Для мероприятия актриса выбрала кремовый топ без бретелек, украшенный темными бусинами и перьями, и юбку от Chanel.

Николь Кидман на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Мисти Коупленд

Американская артистка балета Мисти Коупленд надела на 98-ю церемонию вручения премии Оскар черно-белый костюм от Дэвида Комы.

Мисти Коупленд на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

