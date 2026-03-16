24 Канал расскажет о лучших образах на красной дорожке Оскара-2026. Для главной ночи Голливуда звезды выбрали изысканные наряды и засияли перед камерами.
Роуз Бирн
В этом году австралийская актриса Роуз Бирн борется за победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Я не железная". На красной дорожке она засияла в платье Dior от Джонатана Андерсона, сделанном на заказ.
Роуз Бирн на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Чейз Инфинити
Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити впервые посетила эту роскошную голливудскую церемонию награждения. Актриса надела платье Louis Vuitton лавандового цвета.
Чейз Инфинити на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Педро Паскаль
Педро Паскаль на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Теяна Тейлор
Американская певица и актриса Теяна Тейлор не перестает удивлять своими образами. Номинанта в категории "Лучшая женская роль второго плана" появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel с перьями, бисером и пышным шлейфом.
Теяна Тейлор на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Эмма Стоун
За роль в фильме "Бугония" Эмма Стоун номинирована на "Лучшую актрису". На красную дорожку знаменитость вышла в нежном серебряном платье. Свой образ она дополнила легким макияжем.
Эмма Стоун на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Николь Кидман
Николь Кидман потрясающе выглядит на нынешней церемонии. Для мероприятия актриса выбрала кремовый топ без бретелек, украшенный темными бусинами и перьями, и юбку от Chanel.
Николь Кидман на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Мисти Коупленд
Американская артистка балета Мисти Коупленд надела на 98-ю церемонию вручения премии Оскар черно-белый костюм от Дэвида Комы.
Мисти Коупленд на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Что известно об Оскаре-2026?
В Украине Оскар-2026 транслирует телеканал Общественное Культура.
Ведущим мероприятия во второй раз стал американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен.
Украинскую трансляцию будет комментировать актер Алексей Гнатковский – звезда фильма "Довбуш" и сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Будет доступен перевод на украинский и жестовой языки.
В этом году в списке номинантов нет украинских фильмов. Зато за статуэтку будут бороться документалка "Мистер Никто против Путина" о пропаганде в российской начальной школе и анимационная лента "Три сестры" от российского режиссера Константина Бронзита.
Оскар-2026 проходит под усиленной охраной из-за угрозы иранских террористических атак. План защиты звезд разрабатывали правоохранительные органы Лос-Анджелеса, Служба внутренней безопасности и ФБР.