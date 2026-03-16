24 Канал расскажет о лучших образах на красной дорожке Оскара-2026. Для главной ночи Голливуда звезды выбрали изысканные наряды и засияли перед камерами.

В этом году австралийская актриса Роуз Бирн борется за победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Я не железная". На красной дорожке она засияла в платье Dior от Джонатана Андерсона, сделанном на заказ.

Роуз Бирн на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити впервые посетила эту роскошную голливудскую церемонию награждения. Актриса надела платье Louis Vuitton лавандового цвета.

Чейз Инфинити на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Педро ПаскальПедро Паскаль на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Американская певица и актриса Теяна Тейлор не перестает удивлять своими образами. Номинанта в категории "Лучшая женская роль второго плана" появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel с перьями, бисером и пышным шлейфом.

Теяна Тейлор на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

За роль в фильме "Бугония" Эмма Стоун номинирована на "Лучшую актрису". На красную дорожку знаменитость вышла в нежном серебряном платье. Свой образ она дополнила легким макияжем.

Эмма Стоун на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Николь Кидман потрясающе выглядит на нынешней церемонии. Для мероприятия актриса выбрала кремовый топ без бретелек, украшенный темными бусинами и перьями, и юбку от Chanel.

Николь Кидман на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Тимоти ШаламеТимоти Шаламе на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Американская артистка балета Мисти Коупленд надела на 98-ю церемонию вручения премии Оскар черно-белый костюм от Дэвида Комы.

Мисти Коупленд на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ди КаприоЛеонардо Ди Каприо на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Что известно об Оскаре-2026?

  • В Украине Оскар-2026 транслирует телеканал Общественное Культура.

  • Ведущим мероприятия во второй раз стал американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен.

  • Украинскую трансляцию будет комментировать актер Алексей Гнатковский – звезда фильма "Довбуш" и сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Будет доступен перевод на украинский и жестовой языки.

  • В этом году в списке номинантов нет украинских фильмов. Зато за статуэтку будут бороться документалка "Мистер Никто против Путина" о пропаганде в российской начальной школе и анимационная лента "Три сестры" от российского режиссера Константина Бронзита.

  • Оскар-2026 проходит под усиленной охраной из-за угрозы иранских террористических атак. План защиты звезд разрабатывали правоохранительные органы Лос-Анджелеса, Служба внутренней безопасности и ФБР.