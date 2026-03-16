24 Канал розповість про найкращі образи на червоній доріжці Оскара-2026. Для головної ночі Голлівуду зірки обрали вишукані наряди й засяяли перед камерами.
Найкращі образи на червоній доріжці Оскара-2026
Роуз Бірн
Цьогоріч австралійська акторка Роуз Бірн змагається за перемогу у номінації "Найкраща акторка" за фільм "Я не залізна". На червоній доріжці вона засяяла у сукні Dior від Джонатана Андерсона, зробленій на замовлення.
Роуз Бірн на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Чейз Інфініті
Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті вперше відвідала цю розкішну голлівудську церемонію нагородження. Акторка одягла сукню Louis Vuitton лавандового кольору.
Чейз Інфініті на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Педро Паскаль
Педро Паскаль на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Теяна Тейлор
Американська співачка та акторка Теяна Тейлор не перестає дивувати своїми образами. Номінанта у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" з'явилась на червоній доріжці у чорно-білій сукні Chanel з пір'ями, бісером та пишним шлейфом.
Теяна Тейлор на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Емма Стоун
За роль у фільмі "Бугонія" Емма Стоун номінована на "Найкращу акторку". На червону доріжку знаменитість вийшла у ніжній срібній сукні. Свій образ вона доповнила легким макіяжем.
Емма Стоун на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман приголомшливо виглядає на цьогорічній церемонії. Для заходу акторка обрала кремовий топ без бретелей, прикрашений темними намистинами та пір'ям, і спідницю від Chanel.
Ніколь Кідман на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Тімоті Шаламе
Тімоті Шаламе на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Місті Коупленд
Американська артистка балету Місті Коупленд одягла на 98-му церемонію вручення премії Оскар чорно-білий костюм від Девіда Коми.
Місті Коупленд на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Що відомо про Оскар-2026?
В Україні Оскар-2026 транслює телеканал Суспільне Культура.
Ведучим заходу вдруге став американський комік ірландського походження Конан О'Браєн.
Українську трансляцію коментуватиме актор Олексій Гнатковський – зірка фільму "Довбуш" та серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Буде доступний переклад українською та жестовою мовами.
Цьогоріч у списку номінантів немає українських фільмів. Натомість за статуетку боротимуться документалка "Містер Ніхто проти Путіна" про пропаганду в російській початковій школі та анімаційна стрічка "Три сестри" від російського режисера Костянтина Бронзіта.
Оскар-2026 проходить під посиленою охороною через загрозу іранських терористичних атак. План захисту зірок розробляли правоохоронні органи Лос-Анджелеса, Служба внутрішньої безпеки та ФБР.