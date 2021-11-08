"Крепостная 3": Жадан виноват в смерти Веры и Петр прогоняет Ларису в 9 и 10 сериях

Эпизоды первой недели "Крепостной 3" сильно поразили зрителей. Поклонники в восторге от игры и атмосферы сериала. Какие шокирующие подробности жизни актеров авторы подготовили для нас в 9 и 10 сериях – читайте на Kino 24.

В предыдущих сериях зрители узнали о шоковой смерти Орыси после родовой лихорадки, Петре Червинском, который раскрыл тайну жены и сам изменил ей с няней Льва. А также о Стефане Яблоневском, который показал свое настоящее лицо.

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Сегодня мы увидели 9 и 10 серии, график следующих серий таков:

11 и 12 серии – 9 ноября;

13 и 14 серии – 10 ноября;

15 и 16 серии – 11 ноября;

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

"Крепостная. Желанная Любовь" 9 серия: сюжет

! Дорогие зрители, если вы еще не видели первых двух серий сериала "Крепостная. Желанная Любовь", предупреждаем –. Если вы готовы – читайте охотно дальше. Но прежде рекомендуем посмотреть эпизоды.

В 9-й серии Екатерина узнает о загадочной Вере. Жадан ей рассказывает, что Вера – это жена Стефана Яблоневского и женщина, которую он давно любил. Также Андрей сказал, что чувствует себя виновным в ее смерти. Екатерина чувствует себя растерянной и испуганной. Она узнает подробности, которые ее шокируют.

В смерти Веры виноват только тот, кто оборвал ее жизнь, а не любивший ее,

– успокаивает Катя Андрея.



Соня Присс в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Карпо Карпович привлекает внимание Павлины Иосифовны, приносит ей вкусности и просит ее пойти с ним гулять. Она согласилась, улыбаясь. Карпо за счастье порадовать добрую Павлину.



Олеся Жураковская в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Назар после смерти Орыси сам не свой: не выходит из нетрезвого состояния, в голове – хаос. На последние деньги он покупает алкоголь, совершает погромы в кабаках. Назар обвиняет Екатерину в том, что произошло с его женой.

Сидела бы дома, играла бы на своих фортепианах, за мужиком бы смотрела – нет, она в врачи подалась!

– размышляет Назар.



Кадр из сериала "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Наталья все свое имущество оставляет для монастыря и не хочет, чтобы что-нибудь связывало ее с современным миром. Брат Наталии, Николай, обвиняет во всем Червинского. В разговоре с ним, Наталья объясняет, что она уже не та, какой была когда-то. Теперь она – настоятельница монастыря, игуменья Григория.

Я здесь по велению своего сердца. По своей воле я душу, тело и помыслы вверила Спасителю нашему! Только он мне указ, а не властолюбец, впавший в грех прелюбодеяния с замужней женщиной и зачавший ребенка вне брака,

– отвечает Наталья Николаю.



Наталья и Николай в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

"Крепостная. Желанная Любовь" 10 серия: сюжет

В 10-й серии Назар спасает Ольгу Родзевич, которая управляет фабрикой, от изнасилования и прогоняет негодяев (его товарищей-пьяниц) из дома, которые прежде всего хотели грабить.



Назар после спасения девушки / Скриншот из сериала / Megogo

Богдан докладывает Жадану, что прислуга поляка убит, но Стефану все же удалось скрыться раненым. Андрей взбешен. Стефан растерян и ищет убежища, покупает новую одежду.



Стефан покупает шляпу в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Андрей приходит к Назару в кузницу, обещает, что ее дочь Зоряну они с Катей воспитают как родную. Также отмечают, что не будут скрывать от девушки, кто ее настоящие родители.

Захочешь вернуться к дочери – наша дверь для тебя всегда открыта,

– говорит Жадан Назару.



Назар в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Николай признается в любви Елене, и хочет, чтобы она стала его женой.

Ты мой друг, мой воздух, моя жизнь. Я больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой. Никто не имеет права запретить нам быть счастливыми,

– признается Николай.

Позже они поженились.



Николай и Елена в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Назар пришел к своей дочери – Зоряне. Слова здесь излишни.

Здравствуй, доченька. Ты прости своего отца непутевого. Я больше тебя не оставлю. Сколько мне Богом отпущено – столько рядом буду. Слышишь? Красавица моя,

– говорит Назар дочери.

В этой серии также они вместе окрестили Зорянку.



Назар в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Лариса Червинская приехала к мужу, чтобы увидеться с сыном, но разъяренный Петр прогнал ее прочь.



Лариса с сыном в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo

Актерский состав

Соня Присс;

Станислав Боклан;

Наталья Денисенко;

Анна Сагайдачная;

Марк Дробот;

Тарас Цымбалюк;

Олеся Жураковская;

Виктор Жданов;

Максим Радугин;

Сергей Стрельников;

Федор Лавров;

Мария Машкова;

Алина Коваленко и другие.

"Крепостная 3" 2021: о чем рассказывают 9 и 10 серии