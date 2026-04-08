В Украине состоится премьера шикарной семейной комедии, которую стоит посмотреть с детьми

"Крещатик 48/2" – будущая украинская семейная комедия о магии и детях. Над фильмом работал продюсер Алексей Комаровский.

Премьера состоится 28 мая в украинских кинотеатрах. А пока официально представили трейлер и постер нового украинского семейного фэнтези. В материале 24 Канала рассказываем все, что известно на данный момент.

"Крещатик 48/2" – долгожданная комедия: что известно о премьере?

"Крещатик 48/2" – киноистория, где за привычными фасадами современного Киева скрывается другой мир, полон магии, опасностей и древних тайн. Лента сочетает городской ритм с украинской мифологией и приглашает зрителей в приключение, начинающееся прямо на Крещатике.

Пока город живет своей привычной жизнью, за дверью под номером 48/2 пульсирует Потусторонний Киев, который существует еще с 482 года. Именно туда случайно попадают 11-летние Юрий и Мия (Иван Новинский и Кира Саяпина). Им придется не просто познакомиться с мифологическими соседями, но и дать отпор древней Богине смерти, чтобы свет не погас навсегда.

Какие персонажи появятся в фильме?

На стороне света и защитников – молодой и мужественный Любомир Валивоц, а помогать юным героям будут настоящие звездные титаны – Даниэль Салем и Владимир Ращук.

Наталка Денисенко перевоплотится в харизматичную и безумно-привлекательную ведьму.

Особой изюминкой станет встреча с забавным Вием и целым калейдоскопом звезд: Ириной Кудашовой, Александром Яремой, Екатериной Олос, Славой Красовской, TAYANNA, Кэнди Суперстар, а также семьей Григория и Кристины Решетников.



Фильм "Крещатик 48/2" / Кадр из фильма

Кто работал над фильмом "Крещатик 48/2"?

Генеральным и креативным продюсером ленты выступил Алексей Комаровский (режиссер романтических хитов "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты расстанешься?" и драмы "Область Героев"), а режиссером – Дмитрий Авдеев. Вместе они создали сказку, где каждый кадр полон света, хорошего настроения, тепла и веры в победу добра.

Я знаю, как этой весной вы ждали украинский детский фильм. Мы выпускаем его в последнюю учебную неделю, как подарок для детей, родителей и учителей перед каникулами. Этот украинский фэнтези мир живет в самом центре современного мегаполиса, где оживают фольклорные герои и куда хочется попасть каждому,

– комментирует Алексей.

Фильм создан кинокомпанией KOMAROVSKYI FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а за то, чтобы все желающие получили лучшие места в зрительном зале, отвечают дистрибьюторы – B&H Film Distribution и UPHub.

