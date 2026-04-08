Прем'єра відбудеться 28 травня в українських кінотеатрах. А поки офіційно представили трейлер та постер нового українського сімейного фентезі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо усе, що відомо на цей момент.

Радимо 5 сучасних серіалів, які стали фаворитами українських глядачів на платформі Netflix

"Хрещатик 48/2" – довгоочікувана комедія: що відомо про прем'єру?

"Хрещатик 48/2" – кіноісторія, де за звичними фасадами сучасного Києва ховається інший світ, сповнений магії, небезпек і давніх таємниць. Стрічка поєднує міський ритм з українською міфологією та запрошує глядачів у пригоду, що починається просто на Хрещатику.

Поки місто живе своїм звичним життям, за дверима під номером 48/2 пульсує Потойбічний Київ, який існує ще з 482 року. Саме туди випадково потрапляють 11-річні Юрко та Мія (Іван Новінський та Кіра Саяпіна). Їм доведеться не просто познайомитися з міфологічними сусідами, а й дати відсіч стародавній Богині смерті, щоб світло не згасло назавжди.

Які персонажі з'являться у фільмі?

На стороні світла та захисників – молодий і мужній Любомир Валівоць, а допомагатимуть юним героям справжні зіркові титани – Даніель Салем та Володимир Ращук.

Наталка Денисенко перевтілиться у харизматичну та шалено-привабливу відьму.

Особливою родзинкою стане зустріч з потішним Вієм та цілим калейдоскопом зірок: Іриною Кудашовою, Олександром Яремою, Катериною Олос, Славою Красовською, TAYANNA, Кенді Суперстар, а також родиною Григорія та Христини Решетників.



Хто працював над фільмом "Хрещатик 48/2"?

Генеральним та креативним продюсером стрічки виступив Олексій Комаровський (режисер романтичних хітів "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?" та драми "Область Героїв"), а режисером – Дмитро Авдєєв. Разом вони створили казку, де кожен кадр сповнений світла, гарного настрою, тепла та віри в перемогу добра.

Я знаю, як цієї весни ви чекали український дитячий фільм. Ми випускаємо його в останній навчальний тиждень, як подарунок для дітей, батьків і вчителів перед канікулами. Цей український фентезі світ живе в самому центрі сучасного мегаполіса, де оживають фольклорні герої та куди хочеться потрапити кожному,

– коментує Олексій.

Фільм створено кінокомпанією KOMAROVSKYI FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а за те, щоб всі охочі отримали найкращі місця у глядацькій залі, відповідають дистриб'ютори – B&H Film Distribution і UPHub.

