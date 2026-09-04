Ему уже более 50 лет, но его до сих пор называют шедевром: фильм, который стоит посмотреть

Есть фильмы, которые смотришь один раз и забываешь. А есть такие, после которых половина современного кино вдруг начинает казаться знакомой. Эта криминальная сага в свое время изменила правила игры, подарила Голливуду легендарных актеров и уже более 50 лет доказывает: настоящая классика не стареет – она просто становится еще ценнее.

А как снимали любимый фильм миллионов – рассказывает 24 Канал. Вы действительно о многом и не догадывались.

"Крестный отец"



Фильм "Крестный отец" / Фото imdb



Год: 1972

Жанр: криминальная драма

IMDb: 9,2

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дюваль, Дайан Китон

Бюджет: около 6 миллионов долларов

Кассовые сборы: более 250 миллионов долларов в мировом прокате

История семьи Корлеоне – одной из самых влиятельных мафиозных семей Нью-Йорка. Дон Вито Корлеоне руководит семейным бизнесом, но постепенно передает власть своему сыну Майклу.

Проблема лишь в том, что Майкл сначала категорически не хочет иметь ничего общего с делами семьи. Но когда вокруг начинается настоящая война между криминальными кланами, парень быстро понимает: иногда семейный бизнес сам выбирает тебя.

Как снимали фильм "Крестный отец"



Фильм "Крестный отец" / Фото imdb



Копполе пришлось буквально отстаивать свое видение фильма перед студией. Paramount хотела сделать картину более дешевой и современной, но режиссер настаивал на истории, атмосфере и Нью-Йорке 1940–50-х годов.

Большинство сцен снимали не в павильонах, а на реальных локациях Нью-Йорка. А знаменитую сицилийскую часть создавали уже в Италии. В результате фильм обрел ту самую атмосферу, которую невозможно воссоздать с помощью декораций за один рабочий день.

Самые интересные факты о съемках





Фильм "Крестный отец" / Фото imdb



Знаменитая сцена, где Дон Вито Корлеоне сидит в кресле с кошкой на руках, изначально вообще не была запланирована. Коппола нашел животное на студии и просто отдал его Марлону Брандо. Кот так довольно мурлыкал, что часть реплик актера пришлось буквально спасать на монтаже.

Сцена, где Сонни расправляется с Карло, стала одной из самых известных в фильме. В ней было много статистов и сложная постановка драки, а удар крышкой от мусорного бака стал импровизацией.

Paramount изначально выступала против кандидатуры Марлона Брандо на роль Дона Корлеоне из-за его сложного характера и репутации на съемках. Аль Пачино также не сразу понравился руководству студии – его хотели заменить.

Во время подготовки фильма создатели столкнулись с давлением итало-американских организаций и представителей криминальной среды. После договоренностей с Лигой гражданских прав итальянцев из фильма убрали упоминания слова "мафия" из сценария и рекламных материалов.

Одна из самых шокирующих сцен – когда продюсер просыпается в постели, а рядом лежит отрубленная голова его лошади. И так, для съемок использовали настоящую голову лошади, полученную с предприятия, где животное уже забили. Именно поэтому сцена выглядит настолько жутко реалистично.

Что говорят критики



Фильм "Крестный отец" / Фото imdb



Сегодня "Крестный отец" имеет 97% от критиков и 98% от зрителей на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечают режиссуру Копполы, сценарий, атмосферу и актерскую игру.

Фильм получил три "Оскара" – за лучший фильм, лучшую мужскую роль Марлона Брандо и адаптированный сценарий.

А еще вам будет интересно узнать, что на самом деле делали при создании культового мира "Пятого элемента". Здесь и тысячи костюмов, и вымышленный язык, и даже история с Принсом.