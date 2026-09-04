А як знімали улюблений фільм мільйонів – розповідає 24 Канал. Ви справді багато про що й не здогадувались.

"Хрещений батько"



Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb



Рік: 1972

Жанр: кримінальна драма

IMDb: 9,2

Режисер: Френсіс Форд Коппола

У ролях: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Роберт Дюваль, Даян Кітон

Бюджет: близько 6 мільйонів доларів

Касові збори: понад 250 мільйонів доларів у світовому прокаті

Історія родини Корлеоне – однієї з найвпливовіших мафіозних сімей Нью-Йорка. Дон Віто Корлеоне керує сімейним бізнесом, але поступово передає владу своєму синові Майклу.

Проблема лише в тому, що Майкл спочатку категорично не хоче мати нічого спільного зі справами родини. Але коли навколо починається справжня війна між кримінальними кланами, хлопець швидко розуміє: іноді сімейний бізнес сам обирає тебе.

Як знімали фільм Хрещений батько



Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb



Копполі довелося буквально відстоювати своє бачення фільму перед студією. Paramount хотіла зробити картину дешевшою та сучаснішою, але режисер наполягав на історії, атмосфері та Нью-Йорку 1940–50-х років.

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Більшість сцен знімали не в павільйонах, а на реальних локаціях Нью-Йорка. А знамениту сицилійську частину створювали вже в Італії. У результаті фільм отримав ту саму атмосферу, яку неможливо намалювати декораціями за один робочий день.

Найцікавіші факти про зйомки





Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb



Знаменита сцена, де Дон Віто Корлеоне сидить у кріслі з кішкою в руках, спочатку взагалі не була запланована. Коппола знайшов тварину на студії та просто дав її Марлону Брандо. Кіт настільки задоволено муркотів, що частину реплік актора довелося буквально рятувати на монтажі.

Сцена, де Сонні розправляється з Карло, стала однією з найвідоміших у фільмі. У ній було багато статистів і складна постановка бійки, а удар кришкою від смітника став імпровізацією.

Paramount спочатку виступала проти кандидатури Марлона Брандо на роль Дона Корлеоне через його складний характер і репутацію на зйомках. Аль Пачіно також не одразу сподобався керівництву студії – його хотіли замінити.

Під час підготовки фільму творці зіткнулися з тиском італо-американських організацій та представників кримінального середовища. Після домовленостей із Лігою громадянських прав італійців із фільму прибрали згадки слова «мафія» зі сценарію та рекламних матеріалів.

Одна з найшокуючих сцен – коли продюсер прокидається в ліжку, а поруч лежить відрубана голова його коня. І так, для зйомок використали справжню голову коня, отриману з підприємства, де тварину вже забили. Саме тому сцена виглядає настільки моторошно реалістично.

Що кажуть критики



Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb



Сьогодні "Хрещений батько" має 97% від критиків і 98% від глядачів на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають режисуру Копполи, сценарій, атмосферу та акторські роботи.

Фільм отримав три "Оскари" – за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль Марлона Брандо та адаптований сценарій.

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