А як знімали улюблений фільм мільйонів – розповідає 24 Канал. Ви справді багато про що й не здогадувались.
"Хрещений батько"
Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb
Рік: 1972
Жанр: кримінальна драма
IMDb: 9,2
Режисер: Френсіс Форд Коппола
У ролях: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Роберт Дюваль, Даян Кітон
Бюджет: близько 6 мільйонів доларів
Касові збори: понад 250 мільйонів доларів у світовому прокаті
Історія родини Корлеоне – однієї з найвпливовіших мафіозних сімей Нью-Йорка. Дон Віто Корлеоне керує сімейним бізнесом, але поступово передає владу своєму синові Майклу.
Проблема лише в тому, що Майкл спочатку категорично не хоче мати нічого спільного зі справами родини. Але коли навколо починається справжня війна між кримінальними кланами, хлопець швидко розуміє: іноді сімейний бізнес сам обирає тебе.
Як знімали фільм Хрещений батько
Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb
Копполі довелося буквально відстоювати своє бачення фільму перед студією. Paramount хотіла зробити картину дешевшою та сучаснішою, але режисер наполягав на історії, атмосфері та Нью-Йорку 1940–50-х років.
Більшість сцен знімали не в павільйонах, а на реальних локаціях Нью-Йорка. А знамениту сицилійську частину створювали вже в Італії. У результаті фільм отримав ту саму атмосферу, яку неможливо намалювати декораціями за один робочий день.
Найцікавіші факти про зйомки
Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb
- Знаменита сцена, де Дон Віто Корлеоне сидить у кріслі з кішкою в руках, спочатку взагалі не була запланована. Коппола знайшов тварину на студії та просто дав її Марлону Брандо. Кіт настільки задоволено муркотів, що частину реплік актора довелося буквально рятувати на монтажі.
- Сцена, де Сонні розправляється з Карло, стала однією з найвідоміших у фільмі. У ній було багато статистів і складна постановка бійки, а удар кришкою від смітника став імпровізацією.
- Paramount спочатку виступала проти кандидатури Марлона Брандо на роль Дона Корлеоне через його складний характер і репутацію на зйомках. Аль Пачіно також не одразу сподобався керівництву студії – його хотіли замінити.
- Під час підготовки фільму творці зіткнулися з тиском італо-американських організацій та представників кримінального середовища. Після домовленостей із Лігою громадянських прав італійців із фільму прибрали згадки слова «мафія» зі сценарію та рекламних матеріалів.
- Одна з найшокуючих сцен – коли продюсер прокидається в ліжку, а поруч лежить відрубана голова його коня. І так, для зйомок використали справжню голову коня, отриману з підприємства, де тварину вже забили. Саме тому сцена виглядає настільки моторошно реалістично.
Що кажуть критики
Фільм "Хрещений батько" / Фото imdb
Сьогодні "Хрещений батько" має 97% від критиків і 98% від глядачів на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають режисуру Копполи, сценарій, атмосферу та акторські роботи.
Фільм отримав три "Оскари" – за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль Марлона Брандо та адаптований сценарій.
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