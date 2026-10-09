Именно этот фильм Уэса Крейвена, вышедший в 1996 году, фактически вернул слэшеры в моду, одновременно подшучивая над правилами жанра. Причем за кадром творился не меньший хаос: студия едва не закрыла проект после начала съемок, школу для съемок пришлось срочно менять, а знаменитую маску Ghostface вообще случайно нашли во время поиска домов. Об этом и других деталях съемок рассказывает 24 Канал.

"Крик"

Год: 1996

Жанр: слэшер, хоррор, детектив, черная комедия

Режиссер: Уэс Крейвен

IMDb: 7,4

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Дрю Берримор, Скит Ульрих, Мэттью Лиллард, Роуз Макгавен, Джейми Кеннеди.

При бюджете примерно в 14 миллионов долларов фильм собрал более 173 миллионов по всему миру.

Что фильм "Крик"

В тихом городке Вудсборо появляется убийца в маске Ghostface. Перед нападением он звонит своим жертвам, расспрашивает их о фильмах ужасов и превращает знание жанровых клише в очень неприятную викторину.

В центре истории – школьница Сидни Прескотт, у которой после убийства матери и без того достаточно причин ходить к психологу. Теперь ей приходится еще и выяснить, кто из окружающих скрывается под маской.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Идея родилась после реальной истории о серийном убийце

Кевин Уильямсон придумал начало "Крика" после того, как посмотрел телепередачу о "Гейнсвиллском потрошителе" – убийце пяти студентов во Флориде. В ту же ночь он услышал шум в доме, за которым присматривал, увидел открытое окно и сильно испугался.

Уильямсон схватил кухонный нож, телефон и позвонил другу. Разговор постепенно перешел на старые фильмы ужасов – а около третьего или четвертого утра он сел писать сцену с девушкой, которой звонит незнакомец. Изначально это задумывалось как одноактная пьеса, а полный сценарий он дописал всего за три дня.

Уэс Крейвен сначала вообще не хотел его снимать

Парадоксально, но создатель "Кошмара на улице Вязов" в тот момент пытался отойти от хорроров. Продюсер Марианна Маддалена вспоминала, что Крейвен хотел выбраться из так называемого "horror ghetto" и сначала отказался от проекта.

Ситуация изменилась, когда к "Крику" присоединилась Дрю Бэрримор. Крейвен перечитал сценарий и согласился.

Дрю Берримор должна была стать главной героиней

Изначально Берримор рассматривали на роль Сидни Прескотт. Но актриса сама захотела сыграть Кейси Беккер – девушку из начальной сцены, которая погибает в считанные минуты.

Этот ход был намеренным: зритель видел самую большую звезду фильма и автоматически думал, что она доживет как минимум до финала. А затем "Крик" делал то же самое, что и "Психо" Хичкока с Джанет Ли: объяснял, что здесь ни у кого нет контракта с бессмертием.

В итоге Сидни сыграла Нив Кэмпбелл, опередив среди кандидаток Бриттани Мерфи и Алисию Витт.

Маску Ghostface буквально нашли в гараже

Во время поиска локаций команда нашла среди вещей в гараже уже готовую хэллоуинскую маску компании Fun World. Крейвен увидел в ней сходство с картиной Эдварда Мунка "Крик". Художникам предложили создать собственную версию – было около 20 вариантов, но студия отклонила их. Тогда продюсеры просто договорились о правах на оригинальную маску.

Так дешевый маскарадный аксессуар стал одним из самых известных лиц кинематографа. Хорошая новость для всех, кто до сих пор хранит коробку со странными вещами в гараже.

Ghostface действительно звонил актерам во время съемок

Голос убийцы принадлежит Роджеру Л. Джексону. И Крейвен не просто заранее записал его реплики.

Джексона специально прятали от актеров, а телефонные разговоры происходили в прямом эфире. Во время съемок сцены с Берримор он сидел снаружи дома, в темноте, видел ее через окно и разговаривал с ней по телефону в реальном времени.

Дрю фактически не знала, откуда именно за ней "наблюдает" голос. Поэтому часть напряжения Крейвен добился без особых спецэффектов – достаточно было посадить незнакомого мужчину в кустах с телефоном. Самую первую сцену снимали пять ночей.

Фильм едва не закрыли после первых съемок

Скотт Ульрих рассказывал, что примерно через две недели после начала производства руководители Miramax увидели материал с Берримор – и остановили работу, потому что не понимали, что именно получается.

Крейвен вместе с продюсерами быстро смонтировал вступительную сцену и отправил ее в Нью-Йорк. Только после просмотра готового эпизода студия решила: ладно, теперь понятно – продолжайте.

Финальную ночь снимали три недели

Кульминационная вечеринка в доме Стю занимает около 42 минут экранного времени. В сценарии она обозначена как Scene 118 и превратилась в настоящий производственный марафон.

Ее снимали примерно три недели, а отдельное финальное противостояние – пять дней. Команда даже сделала футболки с надписью "I survived Scene 118".

Нив Кэмпбелл вспоминала еще одну романтическую деталь кинопроизводства: ее окровавленный костюм не стирали, чтобы не нарушить непрерывность кадров. Перед новой сменой засохшую "кровь" просто снова смачивали.

Даже школа поссорилась с создателями

Команда планировала снимать школьные сцены в Santa Rosa High School, но местная Рада отказала из-за возможных неудобств для учебного процесса и совпадения с выпускными экзаменами.

Пришлось переносить сцены в Sonoma Community Center и частично переписывать материал. По оценке Крейвена, смена локации обошлась примерно в 350 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, как снимали культовыйфильм Хичкока "Психо".