Саме ця стрічка Веса Крейвена вийшла у 1996 році й фактично повернула слешери в моду, одночасно сміючись із правил жанру. Причому за кадром відбувалося не менше хаосу: студія ледь не закрила фільм після початку зйомок, школу для локації довелося терміново міняти, а знамениту маску Ghostface взагалі випадково знайшли під час пошуку будинків. Про все це і інша деталі зйомок розповідає 24 Канал.

"Крик"

Рік: 1996

Жанр: слешер, горор, детектив, чорна комедія

Режисер: Вес Крейвен

IMDb: 7,4

У ролях: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Девід Аркетт, Дрю Беррімор, Скіт Ульріх, Меттью Ліллард, Роуз Макґавен, Джеймі Кеннеді.

При бюджеті приблизно 14 мільйонів доларів фільм зібрав понад 173 мільйони у світі.

Про що фільм "Крик"

У тихому містечку Вудсборо з'являється вбивця у масці Ghostface. Перед нападом він телефонує своїм жертвам, розпитує їх про хорори й перетворює знання жанрових кліше на дуже неприємну вікторину.

У центрі історії – школярка Сідні Прескотт, яка після вбивства матері й без того має достатньо причин ходити до психолога. Тепер їй доводиться ще й з'ясувати, хто з людей поруч ховається під маскою.

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Ідея народилася після реальної історії про серійного вбивцю

Кевін Вільямсон придумав початок "Крику" після того, як побачив телепрограму про Gainesville Ripper – убивцю п'ятьох студентів у Флориді. Тієї ж ночі він почув шум у будинку, який доглядав, побачив відкрите вікно й неабияк себе налякав.

Вільямсон схопив кухонний ніж, телефон і подзвонив другові. Розмова поступово перейшла на старі фільми жахів – а близько третьої чи четвертої ранку він сів писати сцену з дівчиною, якій телефонує незнайомець. Спочатку це взагалі задумувалося як одноактна п'єса, а повний сценарій він дописав лише за три дні.

Вес Крейвен спочатку взагалі не хотів його знімати

Парадоксально, але творець "Кошмару на вулиці В'язів" на той момент намагався піти від хорорів. Продюсерка Маріанна Маддалена згадувала, що Крейвен хотів вибратися з так званого "horror ghetto" і спочатку відмовився від проєкту.

Ситуація змінилася, коли до "Крику" приєдналася Дрю Беррімор. Крейвен перечитав сценарій і погодився.

Дрю Беррімор мала бути головною героїнею

Спочатку Беррімор розглядали на роль Сідні Прескотт. Але акторка сама захотіла зіграти Кейсі Беккер – дівчину з початкової сцени, яка гине за лічені хвилини.

Хід був навмисним: глядач бачив найбільшу зірку фільму й автоматично думав, що вона доживе щонайменше до фіналу. А потім "Крик" робив те саме, що "Психо" Гічкока з Джанет Лі: пояснював, що тут ніхто не має контракту з безсмертям.

Зрештою Сідні зіграла Нів Кемпбелл, випередивши серед кандидаток Бріттані Мерфі та Алісію Вітт.

Маску Ghostface буквально знайшли в гаражі

Під час пошуку локацій команда знайшла серед речей у гаражі вже готову геловінську маску компанії Fun World. Крейвен побачив у ній схожість із картиною Едварда Мунка "Крик". Художникам запропонували створити власну версію – було близько 20 варіантів, але студія відхилила їх. Тоді продюсери просто домовилися про права на оригінальну маску.

Так дешевий маскарадний аксесуар став одним із найвідоміших обличь кінематографа. Хороша новина для всіх, хто досі зберігає коробку дивних речей у гаражі.

Ghostface справді телефонував акторам під час зйомок

Голос убивці належить Роджеру Л. Джексону. І Крейвен не просто записав його репліки заздалегідь.

Джексона навмисно ховали від акторів, а телефонні розмови відбувалися наживо. Під час зйомок сцени з Беррімор він сидів зовні будинку, у темряві, бачив її через вікно й говорив із нею телефоном у реальному часі.

Дрю фактично не знала, звідки саме за нею "спостерігає" голос. Тому частину напруги Крейвен отримав без особливих спецефектів – достатньо було посадити незнайомого чоловіка в кущах із телефоном. Саму початкову сцену знімали п'ять ночей.

Фільм ледь не закрили після перших зйомок

Скіт Ульріх розповідав, що приблизно через два тижні після старту виробництва керівники Miramax побачили матеріал із Беррімор – і зупинили роботу, бо не розуміли, що саме виходить.

Крейвен із продюсерами швидко змонтували вступну сцену й відправили її до Нью-Йорка. Лише після перегляду готового епізоду студія вирішила: гаразд, тепер зрозуміло – продовжуйте.

Фінальну ніч знімали три тижні

Кульмінаційна вечірка у будинку Стю займає близько 42 хвилин екранного часу. У сценарії вона проходила як Scene 118 і перетворилася на справжній виробничий марафон.

Її знімали приблизно три тижні, а окреме фінальне протистояння – п'ять днів. Команда навіть зробила футболки з написом "I survived Scene 118".

Нів Кемпбелл згадувала ще одну романтичну деталь кіновиробництва: її закривавлений костюм не прали, щоб не порушити безперервність кадрів. Перед новою зміною засохлу "кров" просто знову змочували.

Навіть школа посварилася з творцями

Команда планувала знімати шкільні сцени у Santa Rosa High School, але місцева шкільна рада відмовила через можливі незручності для навчального процесу та збіг із випускними іспитами.

Довелося переносити сцени до Sonoma Community Center і частково переписувати матеріал. За оцінкою Крейвена, зміна локації коштувала близько 350 тисяч доларів.

Раніше ми розповідали як знімали культовий фільм Гічкока "Психо".