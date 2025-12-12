Лучшие криминальные драмы на реальных событиях, которые должен увидеть каждый

Создатели кино умеют создавать такие сюжеты, когда зрителю становится страшно и он не понимает, что будет дальше. Но страшнее становится тогда, когда осознаешь, что сюжет развивается на реальных событиях.

24 Канал решил рассказать о нескольких криминальных драм, от которых мурашки пойдут по коже.

Криминальные драмы на реальных событиях

"Воспоминания об убийстве", 2003

Рейтинг IMDb: 8,1

В провинциальном городке появляется серийный убийца, и двое кардинально разных детективов пытаются его поймать. Расследование заходит в тупик: доказательства противоречивы, преступника поймать невозможно, а методы полиции – не действенны.

Южнокорейский фильм показывает, как маньяк ломает судьбы и психику тем, кто его ищет, оставляя после себя только вопросы.

"Воспоминания об убийстве": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийцы цветочной полни", 2023

Рейтинг IMDb: 7,5

Эпическая криминальная драма Мартина Скорсезе, основана на реальной трагедии в 1920-х годах в США.

После того как на землях коренного племени находят нефть, члены сообщества начинают загадочно умирать. В центре истории – Эрнест Беркгарт, который женится на осейджке (осейдж – индийское племя) Молли, но оказывается втянутым в страшный заговор, стоящий за убийствами.

Фильм показывает, как жадность, расизм и коррупция объединяются в кровавое преступление, которое навсегда изменило историю племени.

"Убийцы цветочной полни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гангстер", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

Это история о легендарном наркобароне Фрэнке Лукасе, который в 1970-х превратился из водителя криминального авторитета в одного из крупнейших наркодилеров Нью-Йорка. Он строит империю благодаря уму, дисциплине и беспрецедентной жесткости.

Параллельно детектив Ричи Робертс ведет упорное расследование, пытаясь вывести Лукаса на чистую воду.

"Гангстер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хороший медбрат", 2022

Рейтинг IMDb: 6,8

Триллер о серийном убийце Чарльзе Каллене – медбрате, который годами отравлял пациентов в больницах.

Медсестра Эми, истощена ночными сменами и болезнью, становится близкой к новому коллеге, но постепенно замечает странные смерти пациентов после его дежурств. Рискуя работой и собственной жизнью, она помогает полиции собрать доказательства против него.

"Хороший медбрат": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще криминальные драмы посмотреть:

"Порядок" (2004);

"Красивый, плохой, злой" (2019);

"Бостонский душитель" (2023);

"Кровью и потом: Анаболики" (2013).

