Найкращі кримінальні драми на реальних подіях, які має побачити кожен

Творці кіно вміють створювати такі сюжети, коли глядачу стає страшно і він не розуміє, що буде далі. Та моторошніше стає тоді, коли усвідомлюєш, що сюжет розвивається на реальних подіях.

24 Канал вирішив розповісти про декілька кримінальних драм, від яких мурахи підуть по шкірі.

Кримінальні драми на реальних подіях

"Спогади про вбивство", 2003

Рейтинг IMDb: 8,1

У провінційному містечку з'являється серійний убивця, і двоє кардинально різних детективів намагаються його впіймати. Розслідування заходить у глухий кут: докази суперечливі, злочинця впіймати неможливо, а методи поліції – не дієві.

Південнокорейський фільм показує, як маніяк ламає долі й психіку тим, хто його шукає, залишаючи по собі лише запитання.

"Спогади про вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні", 2023

Рейтинг IMDb: 7,5

Епічна кримінальна драма Мартіна Скорсезе, заснована на реальній трагедії у 1920-х роках у США.

Після того як на землях корінного племені знаходять нафту, члени спільноти починають загадково помирати. У центрі історії – Ернест Беркгарт, який одружується з осейджкою (осейдж – індійське плем'я) Моллі, але виявляється втягнутим у страшну змову, що стоїть за вбивствами.

Фільм показує, як жадібність, расизм і корупція об'єднуються у кривавий злочин, який назавжди змінив історію племені.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гангстер", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

Це історія про легендарного наркобарона Френка Лукаса, який у 1970-х перетворився з водія кримінального авторитета на одного з найбільших наркодилерів Нью-Йорка. Він будує імперію завдяки розуму, дисципліні та безпрецедентній жорсткості.

Паралельно детектив Річі Робертс веде вперте розслідування, намагаючись вивести Лукаса на чисту воду.

"Гангстер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хороший медбрат", 2022

Рейтинг IMDb: 6,8

Трилер про серійного вбивцю Чарльза Каллена – медбрата, який роками отруював пацієнтів у лікарнях.

Медсестра Емі, виснажена нічними змінами та хворобою, стає близькою до нового колеги, але поступово помічає дивні смерті пацієнтів після його чергувань. Ризикуючи роботою і власним життям, вона допомагає поліції зібрати докази проти нього.

"Хороший медбрат": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще кримінальні драми подивитись:

"Порядок" (2004);

"Звабливий, поганий, злий" (2019);

"Бостонський душитель" (2023);

"Кров'ю і потом: Анаболіки" (2013).

