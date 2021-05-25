"Держу своего маленького мальчика за руку и спрашиваю: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?". - "Папа, я хочу стать суперменом". – К счастью, у меня есть еще двое детей", – поделился Крис Хемсворт.
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Ребенок надел супергеройский плащ в стиле Тора, чем очень растрогал подписчиков звездного отца.
Реакция сети на фото с сыном
- "Самый большой подарок в жизни – это папа, и ты прекрасно справляешься";
- "Я люблю суперменов тоже";
- "Это здорово";
- "Блестяще".
"Тор: Любовь и гром": что известно о фильме
- Фильм режиссера Тайка Вайтити.
- Подробности сюжета фэнтезийного боевика "Тор: Любовь и гром" держатся в тайне.
- Одну из главных ролей в фильме сыграет Крис Пратт, который перевоплотится в Звездного рыцаря. Это было прогнозируемо, ведь в последние минуты фильма "Мстители: Финал" именно этот супергерой вместе с Тором отправился на космическом корабле.
- Ожидается и появление в кадре Натали Портман. По неофициальным данным, ее героиня будет бороться с раком, а Тор будет спасать ее. В то же время Валькирия возглавит Асгард.
- Неожиданностью для всех поклонников Marvel станет появление Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона. Первый сыграет злодея, что уже поразило киноманов. Все потому, что Кристиан Бэйл хорошо известен по роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.
- Премьера фильма состоится в 2022 году.