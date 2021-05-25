"Держу своего маленького мальчика за руку и спрашиваю: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?". - "Папа, я хочу стать суперменом". – К счастью, у меня есть еще двое детей", – поделился Крис Хемсворт.

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Ребенок надел супергеройский плащ в стиле Тора, чем очень растрогал подписчиков звездного отца.

Реакция сети на фото с сыном

"Самый большой подарок в жизни – это папа, и ты прекрасно справляешься";

"Я люблю суперменов тоже";

"Это здорово";

"Блестяще".

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